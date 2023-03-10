港星古天樂今（10日）出席活動時，透露之前拍戲時曾發生意外，讓他手指因此縫了9針，此外，他被問到認不認識蔡天鳳案的嫌疑人、「IG女神」潘女，他也以4字回應。

古天樂今在尖沙咀出席活動，受訪時透露自己剛拍完新片，在片中飾演魔術師，不僅要變魔術，還有潛水的戲份，但他卻在拍水底戲時，不慎被扇葉傷及手指，縫了9針，所幸現在已經好了。

而香港名媛蔡天鳳被殺案，之前警方又逮捕第7名嫌犯潘女，她是知名的「IG女神」，也是蔡天鳳前夫的友人，因涉嫌協助罪犯而被捕，後以5萬元保釋。此外，她的IG上曬出不少和明星的合照，其中也包含古天樂，對此，古天樂被問及認不認識潘女，他僅以「我冇回應(我沒有回應)」回答，就結束訪問。

其實潘女被爆出跟港星關楚耀是10年的朋友，還是一名皈依的佛教徒，未料卻涉及命案，對此，她的好閨蜜發文，「我認識了她這麼多年，不會她是什麼為人都不知道」力挺她。