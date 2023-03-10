告五人雙主唱雲安（左起）、犬青、鼓手哲謙，將於4月攻蛋開唱。（陳俊吉攝）

告五人挾超高人氣，即將「解鎖」北高雙蛋。（陳俊吉攝）

「告五人」樂團將於4月8、9日登上台北小巨蛋舉辦《宇宙的有趣》演唱會，7月29日移師高雄巨蛋開唱，好成績超乎預期，男主唱雲安滿懷感激地說：「原本預設出道10年攻蛋的目標，今年第6年就達成，真的非常感謝歌迷。」坦言心情緊張、壓力越來越大；女主唱犬青也說，今年過年跟家人的話題全是小巨蛋，完全沒被問「什麼時候結婚」，只被問「有沒有睡飽」。

告五人近來加速開會、練團腳步，更拚命上健身房，同時也積極宣傳第3張創作專輯《帶你飛》，每天行程爆滿。被問到朝夕相處意見不合時怎麼辦？犬青說「還好耶！沒什麼吵架的點。」雲安也說：「如果有時間吵架，不如去睡覺。」形容忙碌程度已經是一上車就睡覺，一收工就想回家。

雲安和犬青穩定交往6年，坦言「我們認定彼此是生活的對象」，早有共識「告五人對我們來講是一個志業，我們不會隨便毀了我們說好的事情，要好好對得起工作，不會胡來亂來」；犬青也接話：「我們會把告五人放前面，兒女私情放後面。」更自知「羽毛好不容易長漂亮，要愛惜一下」。

如果日後有重大消息會公開還是隱瞞？雲安大方表示：「我們挺佛的，來了就來了！我們會先跟宣傳講，請宣傳通知大家（媒體）。」而鼓手哲謙目前仍是單身，他則說：「我不急！我先保養好自己。」

新專輯《帶你飛》是在哲謙親戚開的汽車旅館中錄製完成，告五人租了4間房10天，把鋼琴、吉他、鼓等器材搬去，還打造了一面隔音牆，哲謙說，「大家有想法隨時提議，創意的發想更大」，有不同意見時也會嘗試別人的提議；雲安也說，大家一起腦力激盪，就像參加夏令營，不僅創造出滿意的成果，也培養了更好的感情。

專輯收錄了告五人不同時期的歌曲，像是〈我想要佔據你〉是去年在宜蘭演出時，告五人跟歌迷的對話；〈我無法克制自己〉則是雲安9年前的作品，講述思念沒有束縛，可以跨越生死。

雲安曾有和家人朋友生離死別的經驗，他國中國文考試那天，阿公說考前3名就會給禮物，「我還記得他從書房走過去的畫面，完全沒有異狀，沒想到他突然就走了，送到醫院才知道是心肌梗塞。」讓雲安震驚又難過，所以用這首歌來跟歌迷討論思念是無形，也是最有力量的事情。