百萬YouTuber「Joeman」近期和7-11合作，推出聯名商品「JOE式愛美食」共7樣產品，不過卻因價格、內容物等諸多問題，飽受各界議論，產品甚至多次被放在「i珍食區域」減價促銷，沒想到，近日有鄉民曬出照片，疑似有門市將Joeman的飯糰當做贈品，直接和另一款手捲綁在一起免費送出。

日前有網友在PTT八卦板分享臉書粉專《DJ金寶》的貼文，寫著「全家便利商店來教7-11怎樣包裝三明治了」，更附上林襄等人當作包裝的三明治照片，讓不少人一見傾心，直呼：「我馬上去買一打」、「有食慾多了」、「小七看到了沒？學著點」。

未料，有一名PTT鄉民在留言串裡上傳一張更猛的照片，竟然有7-11門市直接將Joeman的照燒雞拌飯三角飯糰免費送出，和另一款海鮮手捲綁在一起促銷，Joeman的臉上直接被貼了「贈品」2個大字，而該鄉民更一口氣買了2組。

照片一出，隨即有其他人回應，「直接變贈品哪招」、「我馬上買爆，平常就會吃了」、「變贈品…笑死XD」、「這個撿便宜我可以」、「這招真的太狠」，但事實上，分享贈品照的鄉民並未點名是哪間門市購買，其贈品貼紙也有可能是網友加工惡搞的創作。面對諸多批評、指教的聲浪，Joeman在日前發出影片表示自己虛心接受，預計3月底會重新上架改版商品。