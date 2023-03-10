代言人唐從聖進場，愛笑協會會員夾道擊手歡迎。（愛笑協會提供）

滿嬌姨笑得燦爛，與愛笑協會會員笑成一片。（愛笑協會提供）

2023世界愛笑日特別力邀「國民阿姨」王滿嬌、全方位藝人唐從聖出任愛笑公益大使。最近因為電影《鬼家人》擄獲更多年輕影迷的王滿嬌，年輕時就曾獲得中國小姐第五名，至今出道超過50年，戲劇作品多達上千部，已經八十歲的她出席記者會，依然元氣十足，神采飛揚地分享一個人也可以很開心自在的獨處樂活哲學。

王滿嬌說疫情期間許多老人退休不敢出門，待在家裡時間久了，漸漸覺得生活苦悶，尤其愈是苦悶愈要練習大笑，除了能隨時保持好心情，老人家也能防失智，家裡氣氛也會變得更好。

至於說學逗唱俱佳的全方位藝人唐從聖，平時忙於喜劇脫口秀表演，還要照顧失智媽媽，生活工作經常兩頭燒，但仍不放過這次公益代言機會，他說很多時候只要笑一笑，再煩的事情都會過去。他表示雖不會參加大笑大賽，但會為參賽者加油，也強調百善「笑」為先，鼓勵所有不「笑」人士、不「笑」業者參加比賽，為台灣奪下笑王、笑后寶座。

唐從聖最近正為自編自導自演的「會演是英雄」舞台劇忙得不可開交，目前台中、高雄場已經完售，市場反應相當熱烈，從從透露即將在8、9月加開新竹、雲林場，之後也會規畫「會演是英雄」校園版，也請喜愛幽默喜劇的朋友繼續支持。

王滿嬌和唐從聖兩人都說，大笑本來就有益身心健康，而愛笑瑜伽可以為腦部帶來更多活氧，提升免疫力。他們一致推崇愛笑瑜伽是簡單易學的運動，對長期從事演藝工作的藝人來說，除了能夠減壓、放鬆、增加自信和快樂，還能增加肺活量、鍛鍊橫膈膜和腹肌。而一般民眾從事這運動，也能有助提升說唱技巧，並促進人際關係和諧，建立良好的溝通與信任。