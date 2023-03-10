美國雖然對中國的科技公司祭出晶片和高階技術管制，但外媒指出，中國仍可以通過第3方獲取高階晶片，此一現象暴露出美國封鎖尖端技術對華出口存在的漏洞。美國專家也承認，目前的制裁並不包含提供雲端計算服務的公司。

據英國《金融時報》報導，華盛頓封鎖尖端技術對華出口存在漏洞，中國的人工智慧監控設備商已經找到方法，透過雲服務公司與第3方簽訂租賃協議，或由中國企業的子公司出面購買晶片，以規避美國出口管制限制。

報導稱，中國公司以此持續獲得輝達（Nvidia）公司的關鍵高階晶片，以及其他尖端技術的服務。中國政府支持的語音識別公司科大訊飛（iFlytek）於2019年被華盛頓列入黑名單，據其知情員工透露，該公司一直在租用輝達的A100晶片。該晶片對於開發突破性AI應用的競賽至關重要。

報導指出，去年10月美國宣佈制裁之前，中國地方政府曾協助企業囤積大量高階晶片。美國的出口限制使得中國政府支持的雲計算服務業增加，他們囤積了許多輝達晶片，將晶片租用給被列入黑名單的公司。浙江一位政府官員指出，一些地方（政府和企業）已經建設或正在建設人工智慧計算中心，為企業提供雲租賃服務。這是中國官方政策支持的新基建的一部分。

此外，私人企業的雲端計算公司也提供使用高階美國晶片的途徑，例如智星雲（AI Galaxy），該公司總部位於上海，由輝達和阿裡雲的前員工創立，對8款A100輝達晶片的每小時使用服務收取10美元的費用。

據3名知情人士透露，與科大訊飛同時被制裁的人臉識別企業商湯科技，曾通過中介從美國採購被禁的元件。在某些情況下，商湯科技通過其不在華盛頓“實體名單”上的子公司直接購買先進晶片。

報導說，華盛頓出口管制專家表示，即使這些企業使用受管制的晶片，美國的出口法規也不涵蓋雲端服務的提供商。因為只有利用該技術來製造大規模殺傷性武器，才構成違規。

美國商務部發言人對此則表示，「正在大力調查可能違反出口管制的行為，但不對具體指控發表評論」。

輝達公司回應對此稱，「雖然無法控制我們公司產品未來的每一次使用或下游銷售，但公司要求分銷商遵守所有美國出口規則，且僅將我們的產品用於有益目的的適當商業、消費者和學術客戶銷售」。