外媒報導，Silvergate Bank及矽谷銀行（Silicon Valley Bank, SVB）陷入危機，美金融股跳水，進而衝擊亞股表現。金管會今天調查，本國銀行、保險業及證券商對美國矽谷銀行及Silvergate Bank皆無曝險；基金方面，僅投信基金對矽谷銀行曝險3億元。

進一步檢視金融業對美國曝險概況，截至今年1月底止，國銀對美國曝險達3兆3202億元，其中包括拆存8672億元、投資1兆8955億元及授信5575億元；保險業對美國投資曝險8兆5454億元，占保險業可運用資金的28%。

另投信基金對美國曝險達1兆4341億元，占整體投信基金規模的28.2%，境外基金對美國曝險1兆7512億元，占投資人持有境外基金規模的48.76﹪

金管會強調，將持續關注國際金融情勢發展，適時檢視並採取相關監理措施，以強化本國金融業對海外授信及投資的風險管控。

外媒報導，專為科技新創商提供融資服務的矽谷銀行母公司矽銀金融集團在存款不斷萎縮下宣布增資和賤賣債券，以籌措急需的資金。華爾街銀行股因矽谷銀行陷入危機受到衝擊，股價跳水，進而波及亞股。

不僅矽谷銀行陷入危機，外媒報導，Silvergate Capital Corp日前發布聲明表示旗下Silvergate Bank將逐步結束業務並清算資產。Silvergate Bank為加密貨幣友好銀行，已宣告破產的全球第2大加密貨幣交易平台FTX曾為Silvergate大客戶。