明道戲中展露性感胸肌。（恆星娛樂提供）

明道新戲《轉角之戀》和蔣雯麗合作，故事講述職場女強人與家庭型男如何漸生情愫。 明道收到劇本，看到有裸上身的戲碼，笑說：「幸好平日就有在健身，所以不用請化妝師幫忙畫線條。」

明道都會趁拍戲空擋，每週健身二到三次，平均都會健身1.5到2小時，就算是拍戲很忙沒辦法到健身房運動，他也會趁等戲空擋，利用手邊物品健身。明道近期在橫店拍戲，預計三月底殺青返台探望家人。

劇中明道飾演的平凡的單親爸爸「陳居易」，是善良溫和的老好人，而蔣雯麗則飾演合作品牌女客戶「方琳」。2人都離異，各帶一個小孩，在「一房兩賣」的機緣巧合，意外「結怨同居」。

在日常的互相折磨中，兩人都顯露出自己最真實的一面，相互瞭解後，成就一段特別的情緣。 蔣雯麗和明道在《轉角之戀》播映前就登上熱搜，而該劇播出後收視就拿下全國同時段收視第一，口碑及熱度齊飛，明道裸上身的劇情也受到了極高的關注度。

由SMG上海尚世影業出品，馬進執導，明道、蔣雯麗領銜主演的都市情感劇《轉角之戀》於3月9日晚19：30起登陸東方衛視黃金劇場，並在百視TV、咪咕視頻 22時同步播出。