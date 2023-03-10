金防部二膽守備隊1名陳姓上兵在昨(9)日清晨早點名時未到，軍方與海巡在大膽、二膽通報區域搜尋未果，軍方也證實今(10)陳姓上兵著救生衣游到大陸廈門，被大陸海警救起，據悉，有軍方官員透露，陳姓上兵疑在外欠下大筆債務，疑遭到逼債，才游往大陸躲債，然而，在去年1月份時，也曾發生馬祖巡防區1名上士置物櫃發現百餘萬元借條，疑債務關係而輕生。

二膽守備隊的陳姓上士，從昨天失聯至今天在大陸廈門被大陸海警救起，身上穿著救生衣，據軍方調查，昨日清晨7時30分，監視器拍到陳員的身影，隨後便消失，二膽島上官兵被約談時也透露，陳員曾和同袍說「我夢見自己人在廈門」，疑似早有預謀逃兵，而逃兵的原因疑似和陳員在外欠下債務，和多家銀行、地下錢莊借錢無力償還，疑遭地下錢莊逼債，才動念要游往大陸躲債。

然而，在去年1月海巡署第十一(馬祖)巡防區1名上士，擔任大門哨執勤時，趁四下無人注意開槍自戕，直到同仁換哨時才發現這名上士倒在血泊中，送往連江縣醫院後急救不治，據悉，死者澎湖調往馬祖巡防區服務已2年多，相關單位調查時，在死者置物櫃內發現百餘萬元的借條，也不排除和債務有關係。

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