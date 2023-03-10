美國佛羅里達州最近頻傳鱷魚出沒甚至傷人的消息，最近又有一段「動物奇觀」等級的鱷魚畫面在社群媒體瘋傳。佛州一處高爾夫球俱樂部甫安裝完成的一排鐵欄杆，日前竟遭一尾短吻鱷輕鬆撐開鑽過，完美示範「頭過身就過」。網友驚嘆：「這不是鱷魚吧，這是『哥吉拉』！」
這支「鱷魚對決欄杆」影片是由佛州地方媒體WINK新聞台的氣象專家德維特（Matt Devitt）月初上傳臉書，他稱這是「佛州才看得到」的場面，至今瀏覽次數已破110萬次，逾萬人點讚。
鱷魚「穿欄秀」上演地點在佛州西南部濱墨西哥灣小鎮普拉西達（Placida），只見這隻短吻鱷走到一排間距狹窄的黑色欄杆前，先以頭部鑽過兩根欄杆之間並猛力撐開左右欄杆，接著短短的前肢爬了過去，後腳一蹬也跟著「過關」，全程僅十幾秒鐘。
德維特發布這支由WINK新聞台觀眾提供的影片之後，隔天還補充說明，這排欄杆是鋁製材質。
影片在網路引發熱烈回響，除了以「哥吉拉」（Godzilla）稱呼這隻鱷魚，還有人趣評「牠去當欄杆品管驗貨員好了，前途無量」、「誰會曉得超人竟然是隻鱷魚！」，嘖嘖稱奇。
根據佛州漁獵處說明，佛州全境短吻鱷數量大約130萬隻，若體長超過120公分，對於人類、寵物與財產都有威脅與破壞力。
時序即將入春，佛州短吻鱷交配季節已近，多地已傳鱷魚上街甚至傷人的消息。今年2月20日一名85歲老婦遛狗途中遭鱷魚咬住拖入湖中喪生，本月4日有一隻鱷魚直攻一戶人家前門咬傷屋主大腿。
文章來源：Terrifying moment gigantic alligator BENDS newly-installed metal fence at Florida golf club, then climbs through it
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