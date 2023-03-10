美國佛羅里達州最近頻傳鱷魚出沒甚至傷人的消息，最近又有一段「動物奇觀」等級的鱷魚畫面在社群媒體瘋傳。佛州一處高爾夫球俱樂部甫安裝完成的一排鐵欄杆，日前竟遭一尾短吻鱷輕鬆撐開鑽過，完美示範「頭過身就過」。網友驚嘆：「這不是鱷魚吧，這是『哥吉拉』！」

這支「鱷魚對決欄杆」影片是由佛州地方媒體WINK新聞台的氣象專家德維特（Matt Devitt）月初上傳臉書，他稱這是「佛州才看得到」的場面，至今瀏覽次數已破110萬次，逾萬人點讚。

Check out this big guy bend the aluminum bars and plow right through it this week in Placida. He eventually got through according to the WINK News viewer who shot the video. Only in Florida!

鱷魚「穿欄秀」上演地點在佛州西南部濱墨西哥灣小鎮普拉西達（Placida），只見這隻短吻鱷走到一排間距狹窄的黑色欄杆前，先以頭部鑽過兩根欄杆之間並猛力撐開左右欄杆，接著短短的前肢爬了過去，後腳一蹬也跟著「過關」，全程僅十幾秒鐘。

德維特發布這支由WINK新聞台觀眾提供的影片之後，隔天還補充說明，這排欄杆是鋁製材質。

影片在網路引發熱烈回響，除了以「哥吉拉」（Godzilla）稱呼這隻鱷魚，還有人趣評「牠去當欄杆品管驗貨員好了，前途無量」、「誰會曉得超人竟然是隻鱷魚！」，嘖嘖稱奇。

根據佛州漁獵處說明，佛州全境短吻鱷數量大約130萬隻，若體長超過120公分，對於人類、寵物與財產都有威脅與破壞力。

時序即將入春，佛州短吻鱷交配季節已近，多地已傳鱷魚上街甚至傷人的消息。今年2月20日一名85歲老婦遛狗途中遭鱷魚咬住拖入湖中喪生，本月4日有一隻鱷魚直攻一戶人家前門咬傷屋主大腿。