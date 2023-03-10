這就是暈船嗎？高雄一名麻辣燙老闆娘，日前貼出顧客投訴信，只見對方寫著建議事項後，突然話鋒一轉「我目前單身」，讓她相當傻眼，更幽默表示「有要更深入了解認識的話，歡迎每個月買20萬麻辣燙」，笑翻3000多名網友。

高雄「辣嬌 麻辣燙」日前在臉書粉專貼出一張截圖，只見有位顧客投訴，表示自己吃了麻辣燙附贈的泡麵後，會出現耳鳴現象，質疑有添加物，建議老闆娘把添加物用在其他地方，未料突然話鋒一轉，「我目前單身喔！」。

老闆娘回應，指出附贈的就是大家熟知的王子麵，成本已經很高了，哪還有閒錢去放添加物，根本躺著也中槍。針對顧客的「告白」，闆娘則回「住在高雄苓雅，38歲，單親但有2兒，20年前尋夢園網名多芬」，接著補上一句「還有要更深入了解認識的話，歡迎每個月買20萬麻辣燙，謝謝」。

貼文曝光後，超過3000網友點讚，不少人留言：「吃了會耳鳴是什麼添加物，我很感興趣」、「耳鳴先去看醫生，不要顧把妹好嗎」、「看來是傷到腦了，才會邊投訴邊告白」、「笑死，暈船暈爛」、「你們店太物超所值，點麻辣燙的錢都不夠他掛號」、「依我判斷，耳鳴應該是單身太久的緣故」、「碰瓷式把妹嗎」、「尋夢園，那是一個年齡4開頭會很熟悉的網頁」。

還有專業人士出沒，表示依自己經驗，應該是吃到重口味的食物產生耳鳴，可能罹患梅尼爾氏症而不自知，與每個人體質有關，老闆娘則反駁「非常肯定保證我們家東西絕對不會太鹹」，但也會立刻通知該名客人注意是否真的罹患此症。