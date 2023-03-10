大陸女星李一桐氣質清新、外型甜美，2017年因飾演金庸作品《射鵰英雄傳》中的「黃蓉」一角而順利走紅，被粉絲譽為「最美黃蓉」，鮮少傳出緋聞的她，今(10日)在大陸社群上傳多張美照，其中一張身穿白色傳統婚紗，手裡還拿著捧花，美到讓粉絲興奮直喊：「老婆什麼情況？美死我的每一天嗎？」

李一桐跟男星畢雯珺主演的新劇《九霄寒夜暖》正在熱播中，這段期間，她不時分享美圖經營網路聲量，10日分享多張美照，不管是洋裝照、古裝照、時尚照都有，而最引起粉絲注意的是，李一桐身穿白色婚紗的照片，可見留著長髮的她抹上鮮豔紅唇，優美天鵝頸和白皙皮膚非常吸睛，搭配手上的捧花，整體造型顯得華麗而夢幻。

李一桐穿婚紗照在路邊拍照。(圖/李一桐 微博)

李一桐的時尚照相當漂亮。(圖/李一桐 微博)

照片曝光後，粉絲紛紛回應：「啊啊啊老婆好美」、「好一個美顏暴擊」、「我不管路邊這個美女是我老婆」、「姐姐妳的美貌已經驚動了警方，請妳注意！！」、「幸福來得太突然，有點不真實是怎麼回事」、「一次性好多存貨，我都好愛」、「妳笑起來真好看，像春天的花一樣」、「好美啊！天啊，喜歡看一些美女。」

32歲李一彤出道多年，深受老闆于正力捧，舉凡《射鵰英雄傳》、《鶴唳華亭》、《驪歌行》均擔任女一號的角色，對戲的還都是一線男星，卻始終戲紅人不紅，不過今年初她跟男星張譯合作掃黑劇《狂飆》，成熟演技終於讓觀眾留下深刻印象，因此人氣大漲，星途指日可待。