伊朗官方媒體10日表示，沙烏地阿拉伯和伊朗已同意恢復外交關係並重新開放大使館。

伊朗國營通訊社IRNA表示，最高國家安全委員會（Supreme National Security Council）秘書夏卡尼（Ali Shamkhani）在中國會見了沙烏地阿拉伯國安顧問艾班（Mosaed bin Mohammad Al-Aiban），恢復外交關係的協議是在中國達成。

據央視報導，中國、沙特阿拉伯王國、伊朗伊斯蘭共和國，今天在北京發表三方聯合聲明。《聲明》指出，為響應中華人民共和國主席習近平關於中國支持沙烏地阿拉伯王國同伊朗伊斯蘭共和國發展睦鄰友好關係的積極倡議，沙烏地國務大臣、內閣成員、國家安全顧問艾班，和伊朗最高國家安全委員會秘書夏卡尼分別率領兩國代表團於3月6日至10日在北京舉行會談。

據報導，沙伊雙方贊賞並感謝中國領導人和政府承辦和支持此次會談並推動其取得成功。三國宣佈，沙烏地和伊朗達成一份協議，包括同意恢復雙方外交關係，在至多兩個月內重開雙方使館和代表機構，安排互派大使，並探討加強雙邊關係。三國表示願盡一切努力，加強國際地區和平與安全。

中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅10日在主持沙烏地阿拉伯和伊朗北京對話閉幕式後向媒體介紹了此次對話會的重要意義。

王毅說，沙伊北京對話取得重要成果，宣佈恢復兩國外交關係。這是對話的勝利、和平的勝利，為當前動蕩不安的世界提供了重大利好消息，傳遞了明確信號。

第一，這個世界並不是只有烏克蘭問題，還有很多事關和平、涉及民生的問題，需要國際社會予以關注，需要當事方即時妥善處理。

第二，無論問題多複雜，挑戰多尖銳，只要本著相互尊重的精神進行平等對話，就一定能夠找到彼此都能接受的解決辦法。

第三，中東是中東人民的中東，中東地區的命運應該掌握在中東各國人民手中。相信中東各國將進一步弘揚獨立自主精神，加強團結協作，攜手建設更加和平、穩定、繁榮的中東。

王毅強調，此次北京對話在中沙伊三國領導人的共識基礎上得以推進，中國國家主席習近平主席從一開始就予以明確支持。對話也成為有力踐行「全球安全倡議」的一次成功實踐。作為一個善意、可靠的斡旋者，中方忠實履行了東道主職責。我們將繼續根據各國的願望，為妥善處理當今世界的熱點問題發揮建設性作用，展現大國擔當。