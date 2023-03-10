許多人看完電影都習慣留下票根當紀念，不過一名女網友表示，她發現竟然有網拍賣家出售電影票根，一張30元賣出了1000多張，換算下來少說也賺了3萬多元，讓女網友感到詫異，貼文一出，隨即有人分享電影票根的用途，除了可以和公司報帳申請娛樂費外，也有大學生拿來交作業，甚至可以當作渣男的不在場證明。

原PO在論壇《Dcard》發文表示，某日在看網購，意外發現有人在販售電影票根，且一張30元、運費60元，已經售出超過1000張，還特地備註「出貨快」來吸引買家，讓原PO看了相當納悶，只好上網發文請益，想知道買電影票根的用途究竟為何？

對此，有女網友透露，她和男友共同擁有一本日記，上面會記錄兩人去了哪裡、吃什麼、看什麼電影等，還會貼上照片或票根留念，「有次我不小心把票根弄丟了，我就有想要跟別人收票根的念頭」，其他人則回應，「感覺很讚耶，我也想做」、「過幾年票根會變空白，要複印留下來喔」。

至於究竟為何要買電影票根？眾網友也分享不同原因，「我們系上有作業是看電影，要提供電影票根做依據」、「可能有抽獎活動，一張票根等於一次抽獎機會」、「報備用的，人其實不在那」，而最多人指出，電影票根的可用於報帳，「有些公司有電影補助，買來當申請證明的吧」、「公司報帳用，跟大眾運輸票根一樣」、「公司可能有娛樂費可以申請喔」。