中華隊經典賽今(10)日對義大利，晚間七點迎戰歐洲勁旅義大利，推出具有豐富國際賽經驗的江少慶先發上陣，力抗義大利右投卡斯特拉尼（Ryan Castellani）。此外，台北市南港中國信託金融園區也於晚間舉辦「2023 年經典賽直播派對」，現場湧入上千位球迷到場應援，市長蔣萬安也到場一起幫中華隊加油，場面十分壯觀。

直播派對現場畫面中，依稀可見到市長蔣萬安的身影。(圖／翻攝自《中天新聞》YouTube)

今日中華隊對上義大利賽事膠著，中華隊需拿下此場勝利，避免陷入淘汰邊緣，而不少人也紛紛守在螢幕前，以行動支持著中華隊。此外，為了讓球迷們更好的為中華隊應援，中國信託銀行於經典賽期間與台北市政府體育局於南港區中國信託金融園區舉辦「2023 年經典賽直播派對」，直播中華隊參賽戰況，而台北市長蔣萬安也親自到場與球迷們一同歡呼。

啦啦隊帶領球迷們一同歡呼。(圖／翻攝自《中天新聞》YouTube)

另外，台北市長蔣萬安也在臉書粉絲專業上寫下：「我在 #2023WBC世界棒球經典賽直播派對！中華隊加油。」並曬出一張他的在現場，專心看著比賽畫面的照片，親自為中華隊加油。

此外，據《中天新聞》報導，現場可見大量民眾目不轉睛地盯著現場畫面，心神被中華隊的球員表現牽動，時不時地喊出：「全壘打！」以及震耳欲聾的歡呼聲。

啦啦隊帶領球迷們一同歡呼。(圖／翻攝自《中天新聞》YouTube)

直播派對現場許多人對球員們大聲應援。(圖／翻攝自《中天新聞》YouTube)