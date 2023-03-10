女星賈永婕在疫情期間跳出來募款、捐物資和捐便當到醫院，善舉曝光後被大眾封為防疫女神，如今她只要有新動向都會引起討論。世界棒球經典賽（WBC）預賽在台中開打，全台灣人民都在為中華隊加油，賈永婕也不例外，她還挖出10年前飛到日本加油的畫面，大膽穿著比基尼在場邊應援，勾起大票粉絲回憶。

賈永婕今（10日）晚間在臉書粉絲專頁發文替中華隊加油，她貼出一張10年前自己登上新聞的畫面，內容是「揮國旗遭阻 賈永婕勸架獲封”正義姐”」；她憶起當時特地飛到日本看經典賽，覺得自己超級熱血，外套裡只穿著比基尼加油，如今想起來還自虧「哪來的勇氣」。

賈永婕10年前飛日本看經典賽，穿比基尼替中華隊加油。（圖／摘自賈永婕的跑跳人生臉書）

照片中賈永婕外套裡穿著桃紅色比基尼，胸口貼著國旗貼紙，手上也揮舞著國旗，辣度不輸號稱最強啦啦隊的女神們。不過，可惜的是10年前台日大戰，中華隊在延長賽奮戰到最後一刻，最終還是輸1分，但中華隊的精神仍被球迷們大戰是「雖敗猶榮」。

而中華隊今晚在台中洲際棒球場出戰義大利，賈永婕也熱情應援，「加油加油！鳳梨比薩吃起來」；賈永婕文章底下也湧入許多粉絲和球迷留言，大讚她當年真的變成球場最美「嬌」點，「女神過了10年還是一樣漂亮」、「一起為中華隊加油啊」。