大陸央視新聞用戶端10日報導，沙烏地阿拉伯與伊朗在中國大陸斡旋下恢復邦交，至多兩個月內，重開雙方使館和代表機構，安排互派大使。中華人民共和國、沙烏地阿拉伯王國、伊朗伊斯蘭共和國，今天在北京發表三方聯合聲明。

《聲明》指出，為回應中華人民共和國主席習近平關於中國支持沙烏地阿拉伯王國同伊朗伊斯蘭共和國發展睦鄰友好關係的積極倡議，沙烏地國務大臣、內閣成員、國家安全顧問穆薩伊德·本·穆罕默德·艾班和伊朗最高國家安全委員會祕書阿里·沙姆哈尼分別率領沙烏地和伊朗代表團於3月6日至10日在北京舉行會談。

沙伊雙方讚賞並感謝中國領導人和政府承辦和支持此次會談並推動其取得成功。三國宣布，沙烏地和伊朗達成一份協定，包括同意恢復雙方外交關係，在至多兩個月內重開雙方使館和代表機構，安排互派大使，並探討加強雙邊關係。三國表示願盡一切努力，加強國際地區和平與安全。