一名休旅車駕駛行經新北市五股區孝義路上時，慘遭工程收未收的支撐架刮傷車側板金。

這喇叭聲就像一首歌「三聲無奈」！有駕駛行經新北市五股區孝義路上，由於該路段狹窄，2輛車要會車時不太容易，然而，駕駛發現對向有輛工程車左側的支撐架未收行駛而來，前方1輛賓士轎車趕緊靠右側順利閃過，但駕駛按了喇叭示警，仍遭工程車支撐架，在車側板金刮出一條深深的傷痕，讓駕駛不禁感嘆「說好不出拐子的」。

YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」日前分享1段34秒行車紀錄器影像，拍攝地點位於新北市五股區孝義路上，駕駛行經該路段時，見到對向1輛工程車左側支撐架未收，由於該路段狹小，2輛車會車稍有困難，他見前方1輛賓士車驚險閃過，但他就沒這麼幸運，儘管不斷按喇叭警示該工程車，其左側車身板金從前門到後面被刮上一條深深的傷痕；該頻道標題也寫下「說好不出拐子的」。

影片一出，網友紛紛留言表示「這種絕望感就好像看到冰山但就是轉不過去一樣」、「如果是大老遠看到還能想點辦法躲開，這轉角看到金臂勾迎面而來...」、「喇八按得太秀氣了，這情形就壓到底不放才對」、「絕望的原PO，你不要過來啊」、「遇到這種天兵，真的會暈倒」、「這拐子真痛」、「這喇叭就像是一首歌『三聲無奈』」、「強迫中獎的概念」。