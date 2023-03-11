金曲台語歌王蕭煌奇的父親日前因肺癌病逝，享壽74歲。蕭煌奇與家人替父親在10日於板橋殯儀館舉辦告別式，過程中蕭煌奇哭得非常傷心，樂隊也特別選唱蕭煌奇的歌，包括〈末班車〉、〈銀角仔〉、〈阿公的舊皮衫〉和他寫給賴銘偉的作品〈伊是阮老爸〉等。

蕭煌奇與家人今日在家祭親族共60人齊聚致哀，但對於工作上的同事和媒體關懷，私底下蕭煌奇有透過經紀人表示，不要麻煩到大家，但蕭煌奇的好人緣，爸爸的公祭總共來了300人致哀，包括戴愛玲、許志豪也親到現場，讓忍痛治喪的蕭煌奇，對大家充滿了感激之意，也表示這些天來，親朋好友的來訊、電話等各種慰問打氣，全都收到，感恩，也非常感謝媒體朋友的報導，「點滴在心，合十感恩。」

在告別式上，蕭家人也特別用此曲製作紀念MV，在裡頭放進和蕭爸的合照、全家福、出遊照等，兒孫輩也都把對蕭爸思念的話放在MV裡，在告別式上播放，數不盡最深的思念。

蕭煌奇今送別父親全程非常心傷，經紀人表示：「他難過到沒有力氣說話，心亂如麻。」但有特別託經紀人感謝各界關愛，銘感五內。今現場也有業內許多藝人送花致意，有張信哲、李翊君、彭佳慧、康康、方馨、吳申梅、陳建寧、蘇瑩恬、李佳薇、翁立友、陳國華、張涵雅等。