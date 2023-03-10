總統蔡英文4月將出訪友邦瓜地馬拉和貝里斯，並過境美國，預計與美國眾議院議長麥卡錫在加州會面。前民進黨立委郭正亮表示，前總統李登輝是專程去美國，白宮發言人稱蔡英文此行是「過境」。而蔡英文此行一定會先去紐約，政治性的演說的地點應該也會在紐約，接下來去中美洲，再去加州。

針對蔡總統將過境美國，郭正亮10日在中天新聞《盧秀芳辣晚報》節目中表示，本來以為蔡總統只去一個點，可是她跟前總統李登輝不一樣，李登輝是去美國、沒有去中美洲，是專程去美國。而蔡英文此行，白宮發言人說是「過境」。因此，要用放大鏡去看，確實以後有很多比照辦理狀況。

郭正亮接著指出，主要是蔡英文有演講，沒有做正式演說就算了，當然這就牽涉到智庫的性質，那個智庫是大右派，是新保守主義代表性的智庫，像烏克蘭戰爭整個構想，大概是他們裡面的人提的。

郭正亮指出，蔡英文出訪時間是3月30日，一定先去紐約，接下來去中美洲，再去加州。麥卡錫要4月復活節才能夠休會，所以她要等麥卡錫休會，所以蔡英文一定先去紐約。而政治性的演說的地點應該會在紐約，因為加州台灣人很多，所以會朝向台美合作的方向來講，尤其是「21世界貿易協議」之類。

郭正亮點出，蔡英文跟麥卡錫的高峰會，那是另一個場，也可以撞擊出一些東西。麥卡錫也是難以掌握，麥卡錫不來台灣，會被人家認為你怎麼慫了，麥卡錫便立刻透過葛來儀放話，稱他以後還是可能會去台灣，並沒有說不去，只是這次蔡英文來見他。