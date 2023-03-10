新台幣兌美元2月是貶值近4.3角，貶幅1.4％，六大壽險帳上都有匯兌利益，因此增提近86億元的外匯準備金，但避險工具（如換匯CS、無本金遠期外匯NDF）成本已飆上3.8％以上，壽險公司付錢避險，還要增提外匯準備金，成為獲利一大負擔，加上2月台股小漲、美股跌，美債殖利率大反彈，壽險公司手中主要剩下股票可實現資本利得，來彌補增加的營運及避險成本。

壽險業者都坦言今年「壓力很大、很難經營」，六大壽險公司2月賣股賣債實現逾150億元的資本利得，但仍難支撐龐大的資金及匯兌成本。

2月南山人壽稅後獲利14.3億元，已是六大壽險當月獲利第一高，其次是富邦人壽的10.3億元，累計前二個月稅後獲利則是富壽的24.2億元，暫居第一，南山人壽則是稅後賺1.1億元，排名第二。

台灣人壽及中國人壽2月有實現股債資本利得，單月稅後各小賺2.46億元及2.08億元，台壽前二月累計稅後虧損9.56億元，中壽前二個月則稅後虧5.83億元。

國泰人壽今年已連二個月稅後虧損，2月稅後虧11.8億元，比1月的14.2億元縮小，累計前二月稅後虧26億元，主要就是匯兌成本較高造成。

新光人壽2月稅後虧損29.11億元，主要是沒有實現太多的資本利得，累計前二個月稅後虧損73.82億元，隨新台幣忽升忽貶及避險成本升大，經營壓力山大。

六大壽險帳上都累積不少外匯準備金，2月底合計有1,620億元，估計整體壽險2月底外匯準備金水位亦已回升到2,000億元以上，壽險公司紛紛表示，在避險工具成本3月已飆上4％後，會機動拉高替代避險部位，並適時靈活運用外匯準備金，以降低避險負擔。