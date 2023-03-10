亞股周五一片慘綠，又以銀行股首當其衝，三菱日聯金融集團股價狂瀉逾6％、瑞穗金融集團重挫近5％、澳洲國民銀行也下跌近3％。影響所及，MSCI亞太指數周五盤中一度重摔2.1％，創去年10月11日以來最大單日跌幅。

歐洲銀行股也殺聲隆隆，歐洲Stoxx銀行指數盤中慘跌逾4％，並朝去年6月以來最大單日跌幅邁進，當中跌幅最慘的是德意志銀行與匯豐控股，各自挫低7.9％與4.5％。

至於引發全球金融股跳水的SVB周四（9日）股價則是崩跌6成，連帶導致美國四大銀行市值一天內大舉蒸發520億美元。這四大銀行分別是摩根大通、美國銀行、富國銀行、花旗集團，周四股價跌幅介於4.1％到6.2％之間。

規模較小的銀行股失血更是嚴重，西太平洋銀行公司狂瀉25％、第一共和銀行跳水17％，嘉信理財跌幅也深達13％。KBW那斯達克銀行指數周四則是收跌7.71％達95.97點，為2020年6月疫情爆發重創美股以來最大單日跌幅。

SVB執行長貝克（Greg Becker）日前發布公開信，表示尋求出售普通股與可轉換優先股，希望能籌得22.5億美元，以彌補債券投資虧損。他還坦承由於出售債券，導致稅後投資虧損高達18億美元。

分析師認為，SVB引發的金融股災難其實是美國聯準會為了對抗通膨而激進升息所產生的後果之一。升息使得銀行持有的債券價格銳減。

美國聯邦存款保險公司（FDIC）曾在最近幾個月來不斷對銀行投資債券可能產生的未實現虧損提出警告。根據FDIC在去年12月發布的數據指出，到去年9月為止，美國銀行業持有的債券投資組合未實現損失約為6,900億美元，比前一季虧損增加47％。