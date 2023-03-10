張育成敲追平2分炮，助中華隊7比7扳平義大利。（鄭任南攝）

中華隊今天將士用命揮出3轟在內16安，以11比7擊敗義大利，拿下本屆經典賽首勝。義教頭皮亞薩（Mike Piazza）賽後肯定中華隊打者，特別是張育成，也坦承台灣主場的啦啦隊、球迷很有活力，義大利球員可能有受到加油聲浪影響，加上幾次守備失誤，讓中華隊有機可趁。

「很艱難的比賽環境，但很特別，還不知道怎麼講，有點驚嚇。」皮亞薩賽後表示，他說的驚嚇不是真的嚇到，而是台灣主場的加油活力，「在電視上看是一回事，真正體驗又是另一回事，我覺得是很有趣的體驗。可能是賽前這些噪音影響，但我們還是撐過來了，這是場很棒的比賽，只是很可惜沒辦法投出我們想要的球。」

皮亞薩也肯定中華隊打者，表示自家投手除了被敲的3支全壘打外，投得其實不錯，「有些球並不好打但還是被敲安，我想他們從球迷這得到很多能量，挨轟是比較難的部分，但球賽就是這樣，在需要時沒辦法投出我們想要的球，我還是肯定我的球員，明天還有兩場比賽，要趕快克服挫折專注在比賽上。」

被問到如何看待敲出追平轟的張育成，皮亞薩說：「我如果沒記錯，他打了3支非常強勁的安打，只要有犯一點點錯，像他這樣的打者就會把握機會，這一轟改變局勢。我們只能努力追，我們今天必須要好好休息，明天繼續努力。」