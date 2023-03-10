行政院會日前拍板交通部「中央促進公共運輸使用方案」，中部通勤通學定期票「吃到飽方案」10日正式出爐，台中市推出境內市民每人每月299元，非市民每人每月599元超優惠方案，可搭捷運、市區公車、公共自行車。

盧秀燕10日在重大交通政策記者會中做出定調，宣布配合行政院「中央促進公共運輸使用方案」，推出中部通勤定期票，維持台中既有「市民優先」政策。

「台中市民使用的方案，是全國最便宜，只有299元！」盧秀燕指出，台中市能夠推出此次市民方案，歸功於台中市2021年起，即推出「市民限定雙十優惠」公車政策，已建立完善市民乘車優惠資料庫，可有效運用於此次定期票政策。她強調，台中市優先照顧市民，公共運輸定期票方案，保障市民享有最佳優惠。

盧秀燕笑稱，有人打趣說，此案為市民最樂方案，這三、四年來，台中市在大眾運輸系統奠下良好基礎，她鼓勵市民使用大眾運輸工具節能減碳，中央推出此政策是「正確的一條路」。為減輕民眾經濟負擔，市府推出全國最優惠方案。

據了解，交通部「中央促進公共運輸使用方案」為三年計畫，預計準備200億元預算，支付全國各縣市政府補貼，三年內，中央都有補助，因此，可降低地方額外負擔。

交通局長葉昭甫說，中部地區縣市民眾通勤通學往返頻繁，為減輕民眾乘車負擔及持續鼓勵民眾捨棄私人運具，改使用公共運輸工具，市府已配合中央推動公共運輸使用方案，今年2月7日及16日兩度先邀集中部三縣市，彰化、南投及苗栗縣開會討論推動執行內容。

葉昭甫指出，為將公共運輸定期票擴展到中部地區八縣市，市府也於3月3日邀集新竹市、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣及嘉義市等中部七縣市交通單位，共同研商跨區定期票合作方案，會中，七縣市皆表達樂意與台中市合作，共同推出跨城際公共運輸定期票。

葉昭甫說，為盡速讓民眾享有優惠，台中市第一階段將推出市境內套票，可使用於台中市公車、捷運與公共自行車，市民299元；非市民599元，台中、彰化、苗栗、南投的小聯盟區域套票，可使用範圍內台鐵、捷運、公車、公路客運與公共自行車，台中市民699元；非台中市民999元。

葉昭甫強調，初期採電子票證乘車的實體卡定期票，後續配合台中市相關公共運輸工具的行動支付驗票設備建置期程，以及各縣市硬體設備建置程度，研商朝向推出虛實並行的行動支付虛擬QR定期票，藉以提供民眾多元的乘車方式。