「護國神山」台積電（2330）規畫於中科擴建2奈米新廠，中科管理局拼今年8月交地，屆時公共工程將與建廠同步進行，最快預計2025年開始量產，年產值可達5,014億元、同時釋出4,500個就業機會，不僅帶動中下游產業鏈加速發展，同時也帶動中科周邊龐大的剛性購屋與租屋需求，預期包括西屯東海商圈、沙鹿區、大雅區等區域都將因此受惠。

華博廣告行銷總經理楊濬輔表示，中部科技走廊成為全球先進製程核心重鎮，科技菁英移居台中成為現在進行式，也促使園區周邊房屋需求量大增。科技菁英不僅購屋實力堅強，對於居住環境和生活品質亦更為注重，「因應工作需要輪班、隨時待命的特質，離家近又有充足機能的西屯東海商圈，將是中科人購屋置產首選。」

楊濬輔進一步表示，綠色建築成世界趨勢，長期身處高壓工作環境下的科技人，對於擁有開闊視野、大片綠意的生活同樣嚮往，如微軟創辦人比爾‧蓋茲在西雅圖華盛頓湖畔的湖景別墅，DELL創辦人麥克‧戴爾佔地2.4萬坪的私人豪宅，皆有超大基地及無可取代的永久視野。

中科園區周邊雖然剛性需求旺盛、房市動能強勁，惟受限於精華區土地稀缺，少有大面積開發案釋出，近期指標案「寶輝VILLAGE」國際總體城區頗受矚目，根據實價登錄資料，一期「寶輝國際莊園」每坪最高單價69.8萬元，二期「寶輝世紀莊園」最高單價66.8萬元，三期新案也進入預約階段，均價挑戰7字頭。

看準中科周邊的剛性購屋需求，精銳建設預計今年329檔期將於東海商圈推出新案，產品規劃35～39坪均質三房，總戶數144戶，總銷約35億元，每坪開價站上5字頭！該案強調2,500坪超大基地，留設約2,200坪森林花園，將以超低建蔽率、超高綠覆率的花園生活和高度視野，滿足科技菁英對生活品質的挑剔。

精銳建設總經理吳秋涼表示，精銳建設多年前在東海商圈推出的「精銳闊」，今年即將交屋，當時已購客在地客占3成、中科人占3成，來自西屯南屯的購屋客占約4成，「這群購屋客愛的就是精銳多年來大基地、大花園、低密度開發的主訴求！」

精銳建設今年將一口氣推出三建案，包括Q1東海商圈新案、Q2推14期新案、Q3推單元二大墩11街新案，預估總銷約達120億元。無畏房市進入冷靜期，精銳今年逆勢推案逾百億，吳秋涼說，無論景氣好與壞，都會有想追求更好生活品質的客戶，「房市冷靜期，購屋客正好可以靜心挑選產品，看看自己最想要甚麼！」

楊濬輔接著說，中科產業發展帶動區域房市，交通建設也同步加溫，西屯往中科最重要的交通建設、特五號道路興建工程邁入最後階段，全線預計今年6月開通。這條以中科為起點的西南向聯外道路，正式開放後將可銜接中興路、向上路六段，有效舒緩中科台中園區、台灣大道等鄰近區域的尖峰車潮，亦可縮短銜接國道一號、國道三號與74號快速道路的通行時間。

特五號道路開通，未來將與特三號向上路（海線往中科）、市政路延伸工程（七期往中科）串連，迅速連結中科園區、台中工業區與精密機械園區，大幅拉近西屯東海商圈與中科園區的距離，加上台積電擴廠效應，吸引更多人口紅利進駐，在水湳、14期、七期、單元二房價基期持續創高下，特五號開通將帶來人口外溢效應，成為區域房價最大助攻力。

以西屯東海商圈為核心的中科生活圈，房價屢屢刷新行情，主因就在就業機會帶動人口紅利，周邊社區入住率高、釋出轉手少，造成買方需求多於供給，連帶推升中古屋行情。以屋齡兩年的「國聚之悅」為例，預售期每坪28萬元起，近一年社區成交均價已來到50.24萬元，翻漲近倍。