農委會宣布即日起至2023年12月31日止實施蛋品專案進口，只要符合蛋品來源場未發生高病原性家禽流行性感冒、來源國未施打禽流感疫苗、適合供人食用等規範，就允許進口，除了過去的日本、美國、澳大利亞已談妥檢疫條件外，農委會官員透露，已與土耳其談妥檢疫條件，還有多國則仍洽詢中。

據農委會提供資訊顯現，近期每天僅生產11.1萬箱雞蛋，相較需求的12萬箱雞蛋仍缺乏約180萬顆。

盱衡全球皆面臨禽流感和極端氣候影響，造成許多國家雞蛋產量下降，且在國際市場搶購雞蛋，為補足國內雞蛋缺口，農委會宣布於即日起至今年12月31日止實施蛋品專案進口，以滿足國人雞蛋需求。

農委會說明，國內加工業者如有進口需求者，可依照專案規定辦理殼蛋、液蛋、水煮加工蛋專案進口，輸出地須符合相關檢疫及衛生條件，包含蛋品來源場未發生高病原性家禽流行性感冒、來源國未施打禽流感疫苗、適合供人食用等規範，相較過去只要該國、該州為疫區就不得進口寬鬆。

農委會副主委杜文珍說，目前雞蛋檢疫條件包括日本、澳洲及美國等，也積極與其他國家洽談檢疫條件，只要談定檢疫條件並符合相關要求後就可以輸入。