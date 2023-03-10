台灣基進今（10）日舉行「打掉黃埔改鳳山，防共諜從國軍轉型正義做起」記者會，主張軍方必須全面進行「去黃埔化」，建立軍方認同台灣新精神。

根據《中評網》10日報導，台灣基進黨主席王興煥表示，黃埔精神就是中國民族主義，認同中國大陸、殖民台灣；應徹底「去蔣化」，在確立台灣認同方面，軍方須全面「去黃埔」，黃埔須全面退出陸軍官校校訓、校歌、校史，強化各軍種官校在地化歷史與特色，並捨棄論資排輩的黃埔正期班號，改以鳳山、岡山與左營等軍校所在為班號。

曾是陸官正80期學生的台灣基進嘉義黨部主委翁渙瑤稱，當年所有軍校生都需到陸官參加「三軍六校」聯合入伍訓，從踏入營區第一刻觸目所及，從精神標語，到校歌、校訓與軍歌，不斷灌輸所謂「黃埔精神」。但他出生、讀書生活在台灣，受訓在高雄，黃埔在中國大陸廣州，與自己有何關係？呼籲應重新打造屬於台灣的軍隊文化。