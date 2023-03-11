金門二膽上兵疑似因感情及債務問題，只帶手機、錢包，穿著救生衣游到大陸，因體力不支，被大陸海警救起。媒體人張禹宣認為，二膽上兵只帶錢包和手機，有人戲稱他去投共，這在邏輯上不通，有人叛逃，會只帶錢包和手機嗎？

張禹宣10日在中天新聞《頭條開講》節目中表示，他對國防部目前的定調，先持保留的態度。國防部定調該上兵是一名逃兵，問題是這狀況很詭異，該上兵的家屬出來講，他游泳 20公尺就很喘，因此，他認為，何況要游好幾公里，加上海象，還有順流、逆流的問題，至於能不能游過去，也不知道。

張禹宣接著質疑，該士兵只帶錢包和手機，有人叛逃，會只帶錢包和手機嗎？像他自己帶手機下水，可能都要猶豫10分鐘之久，因此，他認為這件事不太合理。在這種前提下，很多人戲稱該士兵去投共了，他卻認為投共這種可能性可以完全劃掉 。

張禹宣認為，如果他在軍中適應不良，想逃兵，應該會準備好相關的家當，還有糧食、相關的配備。甚至營區中有什麼設備可以協助他去渡海，或跑到其他地方去，都必須納入考量，而不是只帶錢包和手機，說是一時興起心情不好，想去逃兵，這在邏輯上不通。