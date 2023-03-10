智慧型手機普及，也讓許多人離不開手機，無時無刻都要「滑2下」。就有一名國小男童，到了半夜時刻仍在滑手機，屢勸不聽，被爸爸發現後，果斷使出「大絕招」，僅過17小時，就讓兒子求饒，直呼以後不敢了，引發熱議。

根據陸媒《都市時報》報導，深圳一名父親，在半夜一點發現兒子不睡覺，還在偷玩手機，屢勸不聽，於是先傳了簡訊，幫兒子向老師請假一天，並對兒子說，「明天不用去學校，盡情的玩吧」，讓兒子玩到爽。

爸爸要兒子盡情玩，還跟學校請假，兒子睡著就把他叫醒繼續玩。(圖／都市時報微博)

起先兒子還非常高興，拼命的玩，但到了早上7點，兒子開始出現體力不支、疲勞等現象，到了接近中午，睡魔襲來，兒子忍不住點頭打嗑睡，卻立刻被爸爸叫醒，要他繼續玩，就這樣過了17小時，到晚上6點半的時候，兒子終於受不了，向爸爸求饒，還寫下保證書，承諾以後決不再犯。

父親受訪時表示，這個方法是其他家長告訴他的，實際嘗試一下，果然非常有效。但他也呼籲大家不要輕易使用這個方法，自己會用是因為兒子平時成績不錯，體能狀況也相當優秀，才會想說試試看。