公平交易委員會通過「公平會對網路廣告案件之處理原則」修正案，最重可罰廣告不實的網紅和直播主2500萬元。不過國民黨立委賴士葆質疑，公平會只規範網紅、企業的廣告，卻不規範政治業配，對於政治人物本身或相關事物納入節目內容營造的洗腦效果，公平會視而不見，公平嗎？

賴士葆在臉書發文表示，公平會要規範網紅和直播主若廣告不實，最重要罰2500萬元。如今網路行銷模式更多元，網紅在社群網路影響力大，合作對象遍及各行業，不只是企業廣告，包括非營利的公益團體，甚至政治領域。政治人物在競選期間與網紅的業配合作更是綿密，其中近乎成癮的就是蔡英文總統。

他說，總統選舉期間，蔡英文幾乎一網打盡擁有超人氣的網紅，合作的方式包羅萬象，有邀請網紅到總統官邸的開箱內容、請網紅解釋社會議題的懶人包、請網紅插畫家將蔡英文設計成星際大戰的人物、蔡英文要出國訪問前請網紅曝光空軍一號總統專機的內部裝潢、上網紅節目尬台語、為貼近社群媒體棄總統尊嚴讓網紅撩妹、甚至招待國際網紅入住總統府等，另外持續上許多網紅節目置入性行銷更不在話下，或者說蔡英文上節目多到根本已經網紅化了。

賴士葆指出，《公平交易法》宗旨在維護市場自由與公平競爭，公平會只規範網紅與企業的廣告，卻不規範政治業配，政治人物付費透過置入性的節目行銷，將政治人物本身或相關事物都納入節目內容，營造洗腦效果，要在網路社群中提高聲量，拉高支持度，再讓綠色的電視、網路和報紙跟進報導，進行多層次的傳銷，其中所進行誇大、美化、渲染、包裝，很多偏離事實，欲影響改變閱聽人的投票行為，更何況用的是納稅人的錢，公平會卻視而不見，公平嗎？