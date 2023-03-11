3月20日以後，新冠肺炎輕症或無症狀民眾如檢驗陽性，無須通報也不用隔離，但建議進行「0+n 自主健康管理」。入口網站「Yahoo奇摩」10日起針對「你贊成新冠確診輕症者免隔離嗎？」進行網路民調，截至10日晚上11點半，54.4%的網友不贊成輕症者免隔離。

「Yahoo奇摩」10日起針對「你贊成新冠確診輕症者免隔離嗎？」進行網路民調，截至10日晚間11點半，已有1700名網友投票，29.7%的網友不太贊成輕症者免隔離，24.7%完全不贊成；18.9%還算贊成，18.7%非常贊成；8.0%不知道／沒意見。

另外，該民調也詢問「你贊成新冠確診輕症者免通報嗎？」有25.4%網友表示還算贊成輕症者免通報，24.0%表示非常贊成；20.0%表示不太贊成，22.4%表示完全不贊成；8.2%不知道／沒意見。

該民調也針對「未來取消強制居家照護後，你認為輕症者向公司／學校請假方便嗎？」進行調查，有33.7%的網友認為不太方便，25.2%認為完全不方便；20.2%認為還算方便，9.4%認為非常方便；11.5%不知道／沒意見。