新冠疫情襲擊全球已進入第4年，去年下半年起，世界各國陸續開放國界，大搶觀光財。亞鄰國家南韓政府日前宣布要在首都興建一座世界最大的無軸式摩天輪「首爾之環」（Seoul Ring），直徑180公尺，預計2027年完工。

美國有線電視新聞網報導，首爾市政府宣布，這座世界最大的無軸式摩天輪興建預定地是首爾市東北區漢江畔的天空公園（Haneul Park），距離專為2002年世足賽興建的首爾世界盃競技館（World Cup stadium）很近，可以飽覽首爾市區美景、遠眺國境之北地貌。

無軸式摩天輪是相對較為新式的觀景建物。一般摩天輪中央會有多條纜線連接周圍各個車廂，但近幾年科技躍進，業界已發展出車廂不靠纜線連接也能繞著輪周運行的無軸式摩天輪。

World's 2nd-largest Ferris wheel to be built in Seoul

南韓政府官員說明，選定「天空公園」興建這座摩天輪的原因很多，其中之一是這處公園距離北韓邊界不遠，「首爾市府會在『首爾之環』匯集對於統一兩韓的渴望與心願」。

「首爾之眼」會有36個車廂，每個車廂乘客上限25人，採用太陽能等綠能技術運作。倘若所有趟次滿載，全天可供1萬1792人搭乘。

現今全球最大的無軸摩天輪是中國山東濰坊市的白浪河摩天輪，高度145公尺、直徑14公尺，車廂一共36個。

阿拉伯聯合大公國2021年秋天揭幕營運的「杜拜之眼」（Ain Dubai）則是全世界最高的觀景摩天輪紀錄保持者，高度、直徑均為250公尺，車廂48個，每趟載客總數1750人。首爾市政府表示，「首爾之眼」落成後，規模將僅次於「杜拜之眼」，成為世界第二大觀景摩天輪。