多家船公司、貨代業者解讀，持續抽船控艙加上月底甩貨，搭配亞洲工廠年後出貨動能升溫，歐洲線至3月底多艘貨櫃船已出現滿艙現象，有助運價止穩；但美國通膨壓力大，零售商、進口商保守進貨，加上美東線運價相對高檔，吸引各地船舶前往賺一波，造成美東線運價補跌，本周跌幅擴大。

陽明表示，全球供應鏈壓力雖已趨緩，然而歐美市場庫存仍待消化，加上主要經濟體為力抗通膨將繼續升息，景氣復甦仍需時間。全球貿易受消費者需求趨緩影響，面對航運市場波動，仍需審慎應對。

根據SCFI最新報價，遠東到歐洲每20呎櫃運價865美元，與上周持平；到地中海每20呎櫃1,589美元，下跌11美元、周跌0.69％；到美西每40呎櫃運價1,163美元，下跌37美元、周跌3.08％；到美東每40呎運價2,194美元，下跌127美元、周跌5.47％；到東南亞線新加坡航點每20呎櫃運價177美元，上漲3元、周漲1.69％。