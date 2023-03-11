「一傾、二品、三誠、四不、一沒有」！佳元建設董事長蔡錫全今（10）日在主持板橋「佳元植」公開及都更成果記者會時，首度公開他多年來整合成功板橋最難搞都更案的成功秘訣。他表示，這是佳元建設創辦第十年的代表之作，這11字箴言，一圓了等待20年的板橋莊敬路都更戶24戶居民的夢想，今年初6棟4層老舊公寓已正式拆除，預計年初可望正式動工，打造22層樓的傳家地標「佳元植」，2027年底完工落成。

在台灣，都市更新是一條漫長且辛苦的路，然而一場土耳其規模7.8強震，不僅讓人怵目驚心，也引發了大眾對如何加速都更腳步的關注。

專攻危老都更的佳元建設機構，這幾年在台北市中心精華地段，陸續推出「佳元臨沂」、「佳元松江」等精品住宅，深受客戶青睞。

首度跨足新北市的佳元建設，首發案就選在板橋，今（10）日正式公開「佳元植」，締造新北市最快都更案紀錄，僅僅22天就完成審查，成功點亮老舊建築翻新的曙光。

佳元建設機構的蔡錫全董事長，不僅擁有豐厚建築實力，更精於快速整合地主需求而享譽業界；接手板橋莊敬路都更案短時間內，就解決了別家建商多年無法解決的問題，從導入北市經驗的高端產品規劃、到親自參與每一場會議，成功推出「佳元植」作品的背後，實則源自於以「一絲不苟」本心為出發，用品質創造價值的品牌理念。

蔡錫全表示，「佳元植」這筆都更案，原本是6棟4層樓的老公寓，有24戶，共38人，多年來確實很多建商都來簽，但是很多地主和住戶，「都簽到麻痺了！」前後換手了十家建商，不過最後佳元建設接手後，終於還是完成都更整合，在這裏，可以跟大家分享的都更成功口訣，即「一傾、二品、三誠、四不、一沒有」這11字箴言。

蔡錫全表示，所謂一傾，就是要傾聽，這非常重要；二品，就是講得品質、品牌，佳元建設成立才第十年，不是求利潤的公司，但卻非常講得品牌，讓都更戶感到信任。

三誠，就是佳元建設標榜要誠信、誠懇、誠意，這三誠已經融入品牌價值和企業文化裏面，每一位佳元建設的同仁，都會有這些特質，「因為整合都更，是處理人的事情、不是處理建築的事情」！

至於四不，蔡錫全表示，這很簡單，不合理、不合情，我就作不到，也不會因為時間而改變，因此在與地主洽談時，就是抱持這個原則，對於提供給地主的條件，也會公開透明講清楚。

而一沒有，就是沒有利他，就不會利己，佳元建設會跟地主溝通這樣的觀念，才能成就都更，改善市容和環境。

今天板橋埤墘里里長蘇琮貴，也來到「佳元植」接待中心現場，分享都更經驗指出，「我在這裏當里長已經第17年，這裏都更案就談了22年，比我都還要資深！看到佳元建設可以22天就完成審查，真的很不簡單！現在地震頻繁，老舊住宅又很多，如果不幸哪一天倒塌，就沒命了，希望這個成功的都更案，可以感染更多的人，都加入都更行列，為自己的生命安全負責。」

蔡錫全表示，「佳元植」都更案，之所以可獲得22天就審查成功，是因為佳元建設取得地主的100％的信任，並申請新北市政府首創的102專案快速通關，至於關鍵，也在於設計理念是從住戶本位出發，讓都委會、政府等各單位相當放心。

蔡錫全表示，這個都更案在整合過程時，裏面有6間店面，生意非常好，有知名豆漿店、炒飯大王等，這對於都更來說，其實很困難，因為店家每天生意旺到不行，總希望建商實施者每月補貼10萬、15萬，所以不但要說服店家，還要說服樓上住戶。

蔡錫全表示，其實都更最困難的，通常是頂樓戶、還有一樓店面，頂常有頂樓加蓋，一樓則有店面出租效益，不但利益補貼不好談，樓上住戶也會出現不平衡，動輒讓都更破局。

蔡錫全表示，他也會盡力，在合理範圍內，談到讓地主都滿意，整合期間甚至還要每天在等垃圾車來的時間，等著地主們陸續出來、一起倒垃圾，甚至也每天一起吃早餐，最後，才讓所有地主點頭，搏得大家信任。

「佳元植」基地面積約416坪，規劃地上22樓、地下5層的RC結構住宅大樓，10樓以上可售總銷約25億元，主力規劃為23坪2房至48坪3房共110戶，每坪開價85～96萬元。

目前已售成數，業者低調未予透露。不過據內政部實價登錄資訊揭露價格，每坪最高達93.3萬元，創下新北市最高單價紀錄。

佳元建設表示，因為珍惜板橋市中心難得三面臨路土地，佳元建設機構在規劃下了十足力道，三度攜手信義計畫豪宅大師─陳克聚建築師親自操刀外觀設計，由地段文化中萃取歷史精髓，簡潔俐落的幾何語彙化身「收藏記憶的珠寶盒」，22層景觀戶，以地標高度與周邊環境進行對話，將日常風景嵌入其中、建築本身就化做一幅迷人的風景畫像，公設更融合德國iF設計獎常勝軍─序述計劃董紀威總監的北歐生活美學，以家的溫度為原點，賦予生活無限想像。

「雙捷交匯、人文學府」是新埔生活圈向來為自住客層所喜愛的主因，地處板橋市中心，擁有捷運板南線新埔站、環狀線新埔民生站的便利交通、便利性絲毫不輸新板特區；加上雙滿額學區莒光國小、中山國中等優質學區與公園綠地環繞，「佳元植」座落於此，擁有難能可貴的三面臨路角地，更以樓高22層地標建築之姿，營造足以與新板特區分庭抗禮的優雅天際線。

新埔地區可用建地不多、都更整合不易，加上近年周邊新案屢屢上看9字頭的房價，造就「佳元植」自公開銷售以來打破景氣冰冷的高人氣，不少重視學區、生活機能與交通便利的菁英家庭、家族紛紛入主，蔚為話題。佳元建設機構希冀扮演雙北都更的領頭羊，掀起新一波城市翻新熱潮。