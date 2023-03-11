台中高檔粵菜餐廳「金悅軒」，看準台中豪宅林立，有一群愛吃又懂得吃的饕客，平時都有宴客、聚會的需求，因此在台中美食一級戰區公益路商圈開設「金悅軒私廚」，採取預約制，3月24日起正式迎賓！新餐廳不僅提供金悅軒的招牌名菜，還有金悅軒靈魂人物－行政總主廚阿龍師傅的私房料理，以及董事長羅文貴夫婦倆的拿手好菜，甫開放接受預訂，就已成為台中餐飲圈的熱門話題！

金悅軒董事長羅文貴表示，「金悅軒私廚」是提供賓客頂級料理和私人宴客服務的預約私廚，「在私廚不僅可品嚐到隨季節更換的料理，還可享有與主廚團隊溝通後的專屬菜單，對於款待貴賓來說，成了一種時尚潮流！」在金悅軒私廚用餐，還可預先邀請樂團現場演出、那卡西伴奏演唱等，愜意且放鬆的享用美酒佳餚。

羅文貴說，為了讓賓客備受尊寵，金悅軒私廚會先提供一份初步菜單，顧客可依此與主廚討論、調整菜色，不僅可兼顧菜餚的豐富性及特殊性，還能完全滿足主人翁的尊榮感！

金悅軒私廚有許多菜單特別值得推薦，其中的「鮑魚糯米寶貝雞」，就是一道十分費工的功夫菜，須先將特選玉米雞取出雞骨架、塞入糯米，再放入事先熬好的雞高湯後、以文火慢煨而成，做工繁瑣，但料理好後的湯汁卻濃郁香滑，而從雞肚中取出的糯米則飽含雞肉香甜，口口軟滑、香氣誘人！

另一道「阿貴肉骨茶」，則是董事長羅文貴的私房料理！有別於一般人印象中的肉骨茶，阿貴肉骨茶特選用豬舌、豬肚等部位，搭配白胡椒下去烹煮，上桌時不僅胡椒香氣逼人，暖心又暖胃。

金悅軒預約私廚需二天前預訂，以桌菜為主，目前有四款桌菜菜單，有經典的粵菜料理，也有結合台灣味的台菜料理，分別為貴德（時價）、金陽2.5萬元/桌、悅心3.5萬元/桌、茂豫4.5萬元/桌，以上桌菜價格為10人份量；也提供客制化菜色安排，以及全區包場服務，最多可容納約110位賓客，包場服務限全區包場，包場費用15萬元，可折抵餐費。

目前推出前菜有《賽螃蟹鮮蝦炸春捲》、《糖沁烏魚子伴無花果乾》、《花椒香蔥滷和牛舌》、《金箔鮮蝦金魚餃》、《金網和牛鍋貼》等，私房料理《阿貴肉骨茶》、《苦茶油燜鵝》，特色料理《黑蒜燒腩叉》、《魚膘炒明蝦》，還有老饕必點文火慢煨的《鮑魚糯米寶貝雞》，金黃色湯頭濃醇馥香，多道手路菜呈現大自然珍饌極致美味，滿足每位饕客的味蕾！（禁止酒駕‧飲酒過量‧有礙健康）