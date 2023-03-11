中國大陸近日發生罕見的「母校告傑出校友」訴訟。中國礦業大學的90後校友吳幽在2019年承諾捐給母校人民幣1100萬（約新台幣4875萬），卻因遲遲未履行協議，遭母校基金會一狀告上法院。

綜合陸媒報導，創投公司「鏡湖資本」合夥創辦人吳幽，2019年在母校110週年校慶演講時高調宣布將捐給學校「校史最高的捐贈額」，還表示「110萬太少，1.1億超出能力範圍，1100萬剛好」，並在捐贈儀式上簽署捐贈協議書，之後也獲得校方頒發的特別校務參事、創新創業導師聘書。

然而，吳幽在儀式後因遲遲未履行諾言遭校方基金會提告，首場官司於2022年7月開庭後，吳幽在今年2月被列為失信被執行人與限制消費令，必須支付母校1104萬8900元。據天眼查顯示，吳幽應於2022年10月20日前及12月31日前，分別給校方200萬及900萬，而如果吳幽有任何一期未履約付款，原告變有權申請法院執行。

吳幽從傑出校友變成「老賴」的事件曝光後，有大陸網友嘲笑，「都簽字了還敢出一張嘴」。再對照吳幽2020年受訪時的「10年之後我想做一個管理200億美元規模的基金」回應，更顯得諷刺。

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