名模出身的女星王思平曾參與許多戲劇演出，2016年後事業重心移往中國大陸，2020年宣布和牙醫師李世偉結婚，迎來寶貝女兒「米果」，一家三口甜蜜幸福。她近日在節目上透露，自己很喜歡喝一種飲料，一喝就會胃痛，沒想到半年後檢查發現「胃破皮」。

王思平在節目透露，她很喜歡喝蜂蜜檸檬，但每次喝完都會打嗝和胃痛，內心忍不住疑惑：「為什麼會這樣？」吃喝其他食物或飲料卻好好的，沒什麼症狀，唯獨喝蜂蜜檸檬肚子就會開始脹痛。雖然如此，因為太好喝，她一直戒不掉，「我就很愛喝」，常常在壓力大的時候，出現胃食道逆流。

直到過了半年，這些症狀都沒有改善，王思平才決定去照胃鏡，檢查發現胃破皮，有點小潰瘍的狀態，相關症狀三不五時還是會出現，而她也坦言現在還是很喜歡喝蜂蜜檸檬。

王思平檢查發現胃破皮。（圖／翻攝自醫師好辣YouTube）

對此，肝膽腸胃科醫師王威迪解釋，王思平的狀況就是常見的，除了生活作息，就是飲食上，引起胃酸分泌過多，包含胃食道逆流、胃發炎、胃潰瘍、十二指腸潰瘍，源頭都是「胃酸過多」，平常吃太多辣椒、咖啡、甜食或酸性食物，會刺激胃酸分泌，「如果說這個習慣一直都持續的話，就有可能會引起胃食道逆流的問題」。

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