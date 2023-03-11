王思佳、孫生今（10）日一同出席「JKF第四屆百大女郎頒獎典禮」，為典禮擔任頒獎人。最終賽果出爐，由啾啾以167萬票再度蟬聯冠軍、第二名為優寶得票數98萬、第三名是「暗黑張景嵐」比特得票數83萬。孫生受訪時被問當年分手前女友林襄原因，他大方回說：「我以前太壞了，人家嚇到包袱收一收，就跑了。」

林襄分手孫生後，受訪時多次聊到前男友完全不口出惡言。（圖／侯世駿攝）

對於前女友林襄多次聊到孫生完全不口出惡言，孫生搞笑表示：「我也是啊！謝謝妳啊，襄。」更提到之前追蹤林襄被封鎖，「最近解開了，我也沒有追回來，就是感嘆，希望她可以過得開心」，現場媒體繼續追問兩人分手原因，他則低調說：「太多了，過去的事講不完，我帶給她只有幽默，其他都有待加強。」

「JKF第四屆百大女郎頒獎典禮」賽果出爐，由啾啾以167萬票再度蟬聯冠軍、第二名為優寶、第三名是比特，並邀來王思佳擔任頒獎嘉賓。（圖／林士傑攝）

孫生說看到林襄現在這麼紅、又開心，真的很欣慰，一旁王思佳也拱說：「叫她一聲『襄』。」而讓孫生則是乖乖配合演出，對著鏡頭向許久未見的林襄喊話：「襄！好久不見，看到妳這麼開心，我很感動，棒喔，襄。」最後還對鏡頭比了個讚，相當有趣。

頒獎典禮公布前十名人氣JKF女郎、最具潛力新人、年度突破獎、鑽石女郎獎。（圖／林士傑攝）

日前王思佳的YT王美頻道上片「愛情長跑多年會不會成功？什麼原因會不敢娶不敢嫁？愛對方多少就愛自己多少」，正巧搭到陳零九分手女友呼呼時事，她解釋自己沒有要蹭對方的意思，「剛好搭到時事，但我也沒片了可上了，真的是滿剛好的，大家不要太多投射作用」。

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