駭人聽聞！中國上海有一名男子，因為室友不給他菸抽，他便找遍屋子的各個房間和角落，竟在床底下藏了一具屍體，經過警方抽絲剝繭調查，也終於逮到兇手，犯案原因也曝光了。

事情發生在2021年5月21日，上海警方接到一起報案，報案的是2名男子小潘和小朱（化名），當天小朱在房間抽菸，小潘菸癮一來也想抽，一根接著一根，小朱發現菸快沒了有點心疼，趁小朱上洗手間時把香菸藏起來，還說：「你憑本事自己找，找到了都歸你！」小潘便翻遍屋子上上下下，打開從沒去過的北面的房間，沒想到在床底下看到一隻手，沒仔細看就嚇得逃跑，隨後報警。

警方到場後，把床板掀開，只見底下躺著一具屍體，法醫進行鑑定檢查，判斷死者是一名男性，年齡大約50歲，透過脖子上纏繞的2捲曬衣繩，推測是他殺，死亡時間1個月左右。從屍體的位置，推測是殺人藏屍，並確認死者不是外來人員，應該是經常到這間屋子的人。

警方調查發現，屍體已經躺了1個月。（圖／翻攝自搜狐）

小朱和小潘口供一致，2人是好友，來上海後就一直租房子，遇到不少合租的租客，遇到一名叫唐姚德的租客，對方一開始只是一名普通的房客，不久在上海就有一套房，還常邀他們過去玩。有次唐姚德因為要帶女兒去老家，擔心家裡的狗沒人照顧，便詢問他們是否可以暫時住在他家，順便幫忙照顧。

2人一口就答應，小朱住在南面的臥室，小潘選擇睡在客廳的沙發上。詭異的是，在住了一段時間後，2人發現家裡的臭味愈來愈濃，起初以為是狗的味道，所以沒有想太多，萬萬沒想到是屍臭味。至於唐姚德，曾向他們借錢，一開始借了一點，過幾天就還清，但借了6萬多人民幣後，卻好幾天沒下文。

警最終逮到兇手唐姚德。（圖／翻攝自搜狐）

破案關鍵在一名討債人小徐（化名），他不久前向唐姚德要錢時，對方非但沒還錢，還給了他身分證和銀行卡，警方比對發現，證件竟是死者的，技術比對下確認了身分，調查其生前行蹤，得知死者曾住在唐姚德家附近的旅館，房間最後還是唐姚德去退的，種種證據都指向唐姚德，於是進行部署逮人。

唐姚德被捕後坦承罪刑，原來死者是他女兒的乾爹女婿，乾爹的老伴和女兒相繼離世，因緣際會下收了他的女兒當乾女兒，還在自己的一套房子的戶口加上女兒的名字，但死者之前就住在房子裡，和唐姚德商量，若要他搬離可以，但是唐姚德必須支付50萬人民幣。

唐姚德二話不說答應，但死者遲遲沒拿到錢，2人經常為此吵架，死者因為唐姚德不履行承諾，決定搬回來住，殊不知唐姚德竟動起了殺人的念頭，把人騙到家中後，用曬衣繩行兇，情急之下把屍體藏在床下，他也坦言事情早晚會東窗事發，他一直在等這一天的到來，如今被抓也鬆了一口氣。

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