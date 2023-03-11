大陸湖北省一名姚姓男子日前下班後回家午睡，因太過勞累，期間不自覺張大嘴巴打鼾，渾然不知一旁的4歲兒子將手中的玩具塞入他的口中；到了隔天下午，姚男的身體開始產生不適，一問之下才終於得知來龍去脈，隨後就醫治療，幸無大礙。

綜合陸媒報導，湖北省武漢市一名姚姓男子在上完大夜班後，早上回家午睡期間因太過勞累，不自覺張大嘴巴打鼾，隱約中聽見一旁的4歲兒子嚷嚷要玩拆裝遊戲，隨後姚男感覺口中莫名有異物感，但在驚醒片刻後未察覺任何異狀便再度睡去。

孰料，到了隔天下午，隨著腸道的消化吸收，姚男開始出現腹脹、腹痛的情況，不禁想起昨日午睡期間的回憶，於是趕緊詢問兒子，才終於得知來龍去脈，內心不免一陣擔憂，只好立即就醫，最終被醫師順利從腸道將一根長約20公分的玩具扳手取出，幸無大礙。

消息一出掀起熱議，有網友表示「默念三遍：親生的，親生的，親生的」、「這麼長吞的下去嗎」、「親爸生的，坑父莫如子」、「這是累的不行了吧，養家的男人好辛苦」、「幸虧只是玩具扳手」。

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