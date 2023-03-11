南俊從家庭工廠起家，總經理吳仁山接班後，拿下兩家國際雲端大廠訂單，競食伺服器滑軌市場。身為傳產二代，他如何幫46年老事業找到新出路？

一名金髮碧眼的白人工程師，走進一座位於美國的資料中心，只見他隨手一拉，一台重達20公斤的伺服器，就從機櫃的深處被整台拉出，這個省力又快速的動作，背後是仰賴兩側厚度不到兩公分的鐵片。這個被稱為滑軌的零件，你可能會很訝異，它居然是一萬兩千公里外、總部位於桃園的南俊所生產。

1977年，南俊從新莊的家庭工廠起家，早期做電腦機殼，1983年開始生產滑軌，創辦人吳辛訓當時鎖定辦公家具市場，搶下美國十大家具廠訂單，2009年再進軍家電市場，成為奇異、惠而浦、日立的供應商。

轉型路碰壁不斷

樣品曾慘被廠商「丟桌下」

2012年吳家二代吳仁山接班，南俊也在那年全力往雲端市場轉型，現在的它，已名列全球前五大伺服器滑軌廠，客戶含括美超微（SuperMicro）與美國四大雲端業者。

然而，這家今年5月將掛牌上櫃的公司，為了伺服器的生意，曾經在2012年至2018年經歷六年的「撞牆期」，一度遍尋不著大客戶，吳仁山究竟如何帶領南俊，從家具市場做到伺服器市場？

「我們每年生產超過一千萬套滑軌，像這個是冰箱用的，要在零下20度測試抽拉15萬次，都不能卡住。」現為南俊總經理的吳仁山，一邊介紹產線，一邊撿起地上紙屑，採訪當日，這座位於雲林科技工業區的工廠整齊乾淨，完全不像傳產黑手老廠。

他說，這來自她的母親、公司董事長李金蘭的堅持：「如果連自己的事都做不好，怎麼做客戶的單？」遵循第一代教誨，吳仁山也把環境整潔當成第一準則。

11年前，他從中國回台接班，問母親希望公司未來該怎麼走，李金蘭回答他，第一代將一輩子心血貢獻在公司，「南俊就像我們的人生縮影，」盼望兒子接班後，可以讓公司永續經營。聽完這番感性的告白，吳仁山告訴母親，「既然如此，公司不能只是默默做舊生意，一定要轉型！」

於是，儘管公司仍在賺錢，他還是著手轉型工作，在眾多市場裡，他選定毛利率是家具、家電兩倍的伺服器，作為轉型目標。因為他觀察到，當年早早就轉型到該市場的同業川湖，毛利率動輒50％，且幾乎每年都能賺進一個股本。

但，想轉不代表馬上能轉。由於對科技業不熟悉，南俊一開始先是找上緯穎、廣達等組裝廠「問路」，但很快就發現，伺服器要用哪一家滑軌，其實品牌商早就指定好，後來，南俊只好改從惠普（HP）、戴爾（DELL）等品牌下手，然而，當好不容易找上對方，卻換來一句「你們是什麼公司？沒聽過！」

為了爭取機會，南俊除了拜訪品牌商，一方面也想辦法說服台灣組裝廠，替自己開路，卻總是遇阻。

曾有一次，一名南俊的業務開著車，送自家樣品到某家伺服器組裝廠，沒想到，對方研發人員一接過來他的樣品，就丟在桌子底下，幾個小時後，便用電話告知南俊：「你們的滑軌測試不通過，我們沒辦法用喔。」