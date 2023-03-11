台灣年輕人不婚不生、嚴重少子化危機，導致人口出生率不斷下降、連續3年負成長，創下史上新低！雖說台灣總人口數逐漸減少，但是家戶數卻愈來愈多，你知道這是為什麼？其實是因為「獨居戶」增加了！根據行政院主計總處最新統計，全台高齡獨居住宅數有57萬多戶，與10年前相比，增幅將近100％；其中，值得注意的是，女性獨居老人已經高達2.5萬人，又因為女性平均壽命比男性高出5至6歲，致使女性老人「獨居」情形明顯高於男性。

說到國內「獨居戶」急速攀升，除了不可避免的少子化因素外，更多的是有愈來愈多長輩「自願」獨居。據統計，台灣22縣市中，獨居比率前5高依次為台東（每4人中有1人）、花蓮（每4.5人中有1人）、澎湖（每5人中有1人）、及基隆、雲林（皆為每5.5人中有1人）。

台灣人口老化…不僅面臨難退休，更甚者是難生活！

再過20年，台灣可能每3人就有1人是65歲以上，最可怕的是老了之後沒有錢，不只是要面臨「難退休」的窘境，更甚者是「難生活」的慘況。根據職工福利研究協會和摩根資產管理共同執行了一項調查，想要存錢存得更快、最能達到存錢目標的人，他們會從減少以下3項日常生活開銷著手：

其一是住的開銷―包括：貸款、房租、賦稅、電費、管理費及家具等。

其二是食物和飲品的開銷―包括：外食和菜錢等。

其三是交通的開銷―包括：買車、加油、通勤等。

根據該項調查將調查對象分為3個組別，其一的「高儲蓄組」，將個人薪資所得中的9％左右、甚至更高比例存下來，且隨著年齡的增長，儲存的比例也跟著增加；其二是「中儲蓄組」，將5％至6％個人薪資所得儲存起來；至於其三則是「低儲蓄組」，將2％至3％個人薪資所得儲存起來。

看到這份調查結果，或許會有許多人認為：存錢比例不高的人，那是因為他們的薪資所得本來就比較少……，其實並不然！