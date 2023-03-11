群翌研發處處長凃宏旗表示，氫能是一種使用過程不會排碳的清潔能源，呼籲企業一同加入氫能的應用行列，不只讓地球更接近二氧化碳淨零排放的目標，也在越發普及的同時，大幅降低技術應用成本。現在群翌能源與許多國際大廠合作，並將技術提供給客戶，縮短學習曲線，讓產業快速進入市場，打造綠能環境有目共睹。

全球面臨地球暖化，凃宏旗處長表示氫能是一種使用過程不會排碳的清潔能源，當群翌能源致力於這項技術上，希望能夠協力打造碳中和社會。

綠色氫能生產的原理是將水利用綠電解後，產生氫氣做儲存，應用於不同的能源使用領域，例如應用在移動載具，打造完全零汙染的電動車，也期望未來各處都能有普及氫能的加氣站。

「綠氫與工業上回收的二氧化碳，再製成電子燃料」凃宏旗處長表示能源的回收將讓綠能發展健全，其中包含移動領域、化石化工領域、熱能領域等氫能循環。

凃宏旗處長說明綠氫與工業上回收的二氧化碳，再製成電子燃料已經是現在的趨勢。(圖/ 中時新聞網攝)

他說，市面上的汽車依然是排放二氧化碳的主因，開發燃料電池並普及有兩個好處，除了淨零排放目標外，也希望大數量使燃料電池成本下降。

現在的氫能儲存技術已經有好幾種，包含高壓金屬儲氫、有機液體儲氫、固體金屬氧化物儲氫、低溫液態儲氫、化學氫等不同的儲存方式。

群翌能源同時提供燃料電池核心膜電極電池芯的生產方案，英文是MEA(Membrane Electrode Assembly)，它是燃料電池的基本電芯，公司以專業的團隊進行自動化方案的提供，加速客戶在燃料電池的生產品質與速度。

群翌能源同時提供燃料電池核心膜電極電池芯的生產方案，以專業的團隊提供自動化設備方案。(圖/ 中時新聞網攝)

至於燃料電池的原材料，群翌能源跟許多國際大廠進行合作，並用相對應的設備提供給客戶最完整的服務，縮短客戶學習曲線，使其快速進入市場。

氫能與燃料電池目前已經逐漸接近我們的生活，實際應用的案例包含商用車、乘用車、定置電源、軍用與航天領域、無人機、備用電源和電信基站。

凃宏旗處長強調，群翌能源提供不同功率的燃料電池測試設備，若企業有燃料電池的需求，彼此將有很大的合作機會，期望未來能夠協助更多企業發展氫能技術，也希望對社會、地球有所貢獻。

臺企銀管顧投資部經理黃雅琳表示，再生能源電解產生的綠氫將是達成碳中和或淨零碳排的重要發展技術，全球各國陸續對氫能行業提出未來10年的發展策略與藍圖，臺灣2050淨零路徑圖揭示氫能占比將高於10%，氫能產業開始匯聚市場所有目光。

群翌能源是氫燃料電池系統檢測設備專業供應廠商，擁有逾15年設備製作及設計經驗，設備自製率達80%，為當前亞太區域最大的氫能測試裝備廠商，並擁有臺灣最大規模氫能工程團隊。成立至今已服務500家以上客戶，客戶涵蓋氫能產業上中下游，包含大型能源供應企業、燃油燃氣企業、車廠、檢驗中心、大型研究院、材料及系統公司，在燃料電池檢測設備市占率遙遙領先全球競爭者，已奠定其在國內氫能發展環節中極為重要的地位。