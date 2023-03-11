世界棒球經典賽（WBC）已於8日由A組預賽揭開序幕，地點在台中洲際棒球場。而除國際級的球員較量球技外，場上的啦啦隊女孩們更堪稱今年一大特點。由中職各隊派出的21名啦啦隊員組成「經典女孩」，將共同在場邊替中華隊吶喊助威。《中時新聞網》也盤點這群最亮應援團讓讀者認識。以下特別介紹由富邦悍將啦啦隊 「Fubon Angels」所派出的慈妹、丹丹、秀秀子以及奶昔。

1. 慈妹

本名彭翊慈的慈妹，是少數街舞專長出身的啦啦隊成員，擁有甜美可愛的臉蛋與穠纖合度身材的她，在網路上有著超高人氣，IG累積超過17.1萬粉絲追蹤，有著「小周子瑜」的美稱。值得注意的是，過往她曾在IG上曬出挑戰空中吊環的影片，緊張刺激的演出，吸引大量網友前來按讚朝聖。

2. 丹丹

本名吳丹燁的丹丹，過往曾在富邦舉辦的「中學主題日」中，穿著高中制服賣力跳舞應援，超短裙隨風飄飄的模樣讓粉絲看得相當興奮，也引起日本粉絲的轟動，據了解，丹丹過往還曾登上日本網站的票選第一名，足見其人氣的火紅。

3. 秀秀子

身為啦啦隊人氣成員的秀秀子，在IG上有超過9萬名粉絲追蹤，擁有火辣身材以及甜美臉蛋的她，更多次穿上各式服裝，扮演起各行各業的人物，屢屢吸引粉絲爭相前來朝聖，讓粉絲們看了紛紛留言：「女神秀秀子」、「造型滿適合妳的，很美」、「這樣美的祭司，會失血過多。」

4. 奶昔

去年才剛加入「Fubon Angels」的奶昔(本名：洪采鈺)，雖然資歷稍淺，但實力也不落人後，過往一段在場邊應援的23秒慢動作影片曝光後，讓網友紛紛看暈，封她為「啦啦隊新女神」。喜愛和粉絲們分享生活大小事的奶昔，日前在IG上曬出一張身穿旗袍的拜年照，讓粉絲們看得直呼：「昔女神新年快樂，玉兔迎春添新象！」