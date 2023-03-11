被視為「嚴重過敏」救命藥的速效注射型腎上腺素「EpiPen」被帶上太空後，竟然會轉變成含有劇毒的物質，加拿大小學生透過科學實驗發現此事，在此之前，連國際太空總署（NASA）都不知道。

live science報導，加拿大安大略省St. Brother André School的一群9至12歲的小學生，將腎上腺素樣本裝進實驗盒中，並透過高空氣球或火箭發射至太空邊緣，返回地球後，對該樣本進行檢測，發現其中13%已經轉變成劇毒苯甲酸衍生物（Benzoic acid）協助進行檢測的渥太華大學發出聲明證實此事。

報導提到，該計畫的學生希望透過該研究，了解宇宙輻射對腎上腺素的影響，沒想到，真的發現腎上腺素因為宇宙輻射產生變化。

宇宙輻射是由包括地球、太陽在內的恆星，釋放出的極高能量粒子所構成。NASA表示，大氣層保護地球上的生命免受宇宙輻射的影響，但長時間暴露在宇宙射線下的太空人承受極大的健康風險，包括輻射症候群、癌症等疾病。