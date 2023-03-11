拜登政府持續對大陸晶片業打壓，北京面臨如此艱難時刻，積極力拚半導體自主化。大陸分析師指出，大陸各地方政府展開半導體招商，卻面臨不少挑戰，對外企招商「舊的要走，新的難來」，若戴爾、蘋果等外國企業產線外移，上下游企業也跟著出走，很多陸企赴越南、印度建廠，據了解，大陸某知名高科技廠，員工近5萬，今年開始外移，員工裁到剩不到2萬。

大陸半導體智庫芯謀研究首席分析師顧文軍撰文表示，歷經3年疫情，大陸流失一批外國企業，更多企業因地緣政治壓力紛紛撤離，即使非美外企能夠扛住外部壓力不撤離，但因擴產難度加大，很難新增產能。有的外企今年主要任務就是把中國產線向外遷移，而知名終端供應鏈的大陸優質企業，也隨著外企向東南亞、南美外遷。

文章提到，戴爾、蘋果一旦轉移，龐大的上下游企業就不得不隨之外遷；隨著美國關稅制裁和大陸成本升高等原因，大陸很多企業去越南、印度建廠。某一家知名高科技企業，往年產值近200億人民幣，員工近5萬，今年開始外移，員工裁到剩不到2萬。

顧文軍說，「舊的要走，新的難來」，對外企招商越來越難。很多地方招商團隊包機出國招商引資，可能部分些領域有所斬獲，但半導體領域難有大的作為，而國內因為晶片爛尾暴雷，產能大幅增加之後，各種審批和監管更加嚴格，招商也不容易。

文中表示，近日，某半導體大廠附近的酒店隨處可見不同地方的招商團隊，從早到晚排隊拜會企業，凸顯半導體領域的招商越來越難，地方政府挑戰越來越大。

文章還披露產業競爭亂象，若把半導體產業比作一個池塘，高價值的大魚已被撈走，剩下的魚良莠不齊，這時候再來招商，「要嘛被哄抬要價，要嘛受騙上當」。資質普通的企業獅子大開口，要求大量扶持才肯做，資質不錯的企業乾脆空手套白狼，只願意接受地方補助，拒絕地方持股。

文中稱，隨著半導體產業景氣走弱，企業擴張意願降低，此前穩如泰山的大陸一線城市，開始主動登門招商，於是出現「我去你家挖你的產能」現象，導致很多地方政府沒到招到新企業，回家一看，自己的企業竟被人挖走了。

文章直指，地方招商競賽對產業發展是好事，對提升營商環境和提升產業政策大有助益，但隨著產能過剩，招商大戰將引爆激烈競爭。