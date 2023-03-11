中國放棄清零防疫政策後，經濟復甦速度優於市場預期，中國製造業PMI連兩月月增回升至50榮枯線之上，官方數據更創下2012年4月以來新高，加上65％的國家二月製造業PMI已達50以上，帶動全球製造業PMI跟著回到50，擺脫景氣谷底，可望持續引導金融市場資金朝向復甦交易的策略調整。

中國製造業復甦 提振商品市場需求

中國物流與採購聯合會近期所公布的中國大宗商品指數(CBMI)也持續反映中國製造業復甦的變化，二月數值為102.8％、月增2.4％，創下近五個月新高，顯示中國大宗商品市場景氣開始回暖。其中，鋼鐵、煤炭、有色金屬、化工及汽車銷售量均止跌回升，鐵礦石及成品油銷售量繼續增加且速度加快。

隨著資金轉向復甦交易，資金在工業、原物料、航運、汽車及金融等傳統景氣循環產業輪動的機會將提高，有利漲勢落後的個股出現補漲行情。同屬於景氣循環的房地產產業因在目前高利率環境較為不利，僅剩打房政策鬆綁的中國房地產有望從谷底走出。

市場復甦有譜 美國鋼鐵人先行創高！

此外，產業景氣與製造業活動高度正相關的工具機，也將隨中國製造業復甦及全球製造業脫離谷底，營運開始逐步好轉。根據凱基投顧近期對台灣工具機業者訪查，來自中國的訂單相較於農曆年前的水準已增加10〜20％，每月新增訂單也自去年谷底回升20％以上，有利轉化為下半年營收成長動能，同時也代表所應用的自動化產業景氣下行週期轉折點已至的訊號。

中國為全球最大鐵礦砂消費國，需求變化及政策方向為鐵礦砂商品價格走勢的主要影響變數， 又由於中國房地產產業占當地鋼鐵需求比例高達40％，隨著近期中國房市相關數據反轉向上，政府工作報告也提及促進房地產業平穩發展並支持剛性及改善性住房需求，增強鋼鐵市場需求回溫預期，加上中國鋼廠逐步復工復產，帶動上游原料鐵礦砂期貨強勁反彈，自去年11月反彈以來彈幅已接近50％。

在鋼鐵市場邁向復甦預期下，已帶動美股紐克鋼鐵(Nucor Corporation)、鋼鐵動力(Steel Dynamics)、Reliance Steel & Aluminum等鋼鐵指標股領先大盤指數創高，全球前十大鋼鐵股也正努力追趕落後的漲幅，剩下漲幅最落後的台股鋼鐵股仍趴在地板上。近期資金進行的復甦交易，或許可成為台股鋼鐵股落後補漲的契機。

另鐵礦砂主要出口國澳洲與巴西，截至今年第八周兩國總發貨量單周增加20％、年增8.9％，累計年增3.5％，同步推升海岬型船的運輸需求。

本文作者：高適

(本文摘自《理財周刊1176期》)