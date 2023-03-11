Q:聯準會主席鮑威爾在聽證會上稱利率可能比預期調的高，3月升息2碼機率大增，此言論發布後美股應聲重挫，道瓊下跌574點，那指也下跌145點，國際局勢瞬息萬變，未來該怎麼看？

A:3月7日鮑威爾在聽證會上釋出近期美國經濟數據表現強勁，利率可能調更高，藉以對抗通膨，消息一出美股三大指數重挫，道瓊下跌574點，那指也下跌145點，通膨壓力再添股市變數。

從過去升息軌跡來看，自去年3月升息以來，一共升息18碼，目前基礎利率4.58%，通膨則由7月份最高8.93%開始回落，最新1月份CPI為6.35%，共計回落2.58%，就通膨控制成效而言，距離美聯儲理想目標4%來看，確實還有距離。

這也是鮑威爾在本次聽證會強調的「聯準會抗通膨工作尚未結束，如果整體數據顯示央行有必要『加快』緊縮政策，將準備『加快』升息步伐」，從這次言論來看，3月底FOMC會議將成為關鍵。

接下來將迎來非農就業人口與CPI數據發布，值得一提的是，這次非農的預期值只有20萬人，比起上月數據51萬人有兩倍之差，預期空間已經拉開，發布當下如果優於預期，則升息力度有機會加大。

技術分析來看，美股承壓，雖然本次美股下跌，但仍維持在日線關鍵區之上，如果接下來非農或CPI發布後跌破此位，投資朋友則須嚴防美股較深回檔。整體而言，現在美股走勢深受通膨與升息影響，容易在數據發布時暴衝，3月後有機會較為明朗，這段期間投資人還是建議等待，謹慎為上。

本文作者：理周教育學苑．方鈞

(本文摘自《理財周刊1176期》)