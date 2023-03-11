3月7日FED主席鮑爾的國會聽證演說表示，最新的經濟數據強於預期，代表利率頂點可能高於原先預期，如有必要準備加快升息腳步，FED距離抗通膨成功還很遠。鮑爾講完，金融市場對升息預期突然大增，CME FedWatch Tool預期3月22-23日FOMC升息二碼的機率高達70.5%，未來四次會議或累計升息四碼，使得利率頂點到了十月上看5.65%。比去年七月的預期高出十二碼。

*鷹派言論 美債殖利率倒掛幅度擴大

另外，同樣面臨高通膨威脅的歐洲，在鮑爾語畢，市場預期歐洲央行到七月升息六碼達到4%，快於此前預期的九月觸頂，三月和五月各升息二碼的預期明顯升溫。

鮑爾的言論比預期要鷹派的多，對貨幣政策敏感的二年期美債殖利率站上5%，刷新2007年7月以來的十五年半新高。關鍵的二年與十年期美債殖利率倒掛幅度擴大至105個基點，為1981/9/22以來最深，突顯市場對FED鷹派升息可能導致經濟衰退將來臨的擔憂。

由於3月17日是三月小道瓊股指期合約的最後交易日，通常越靠近小道瓊股指期最後結算日，美股的波動率越會擴大，碰巧3月6日摩根大通認為，近期在華爾街風靡的0DTE期權每日名義交易量上升至了約一兆美元，交易激增可能加劇美股波動，於是摩根大通發出警語：「如果標普500指數在五分鐘內下跌5%，可能引發規模達305億美元的0DTE期權相關交易賣出，再將標普500指數的跌幅進一步擴大20%。」將是自1987/10/19黑色星期一標普500指數單日暴跌20.5%以來的最大跌幅。

*搜尋引擎破壞性創新 只是起手式

兩年後，世界會變成什麼樣子？OpenAI之父Sam Altman在社交平台上表示：「全新的摩爾定律可能很快就會出現，即宇宙中的人工智能數量每十八個月翻一倍。」換言之，OpenAI將人工智慧推進到能思考、能創新的新領域，兩年後，很有可能AI將跨入能決策、能規劃的新境界，光是處在當下AI能思考、能創新的階段，就足夠讓白領階級吃不完兜著走。

二月初，微軟率先整合ChatGPT到搜索引擎服務Bing造成全球新下載量成長了十倍，新版的Bing不是簡單地展示網頁，而能夠提取事實、數據和觀點，並以表格等用戶青睞的形式呈現。新版Bing基於改進的OpenAI模型，能夠獲取到互聯網上的最新數據，比目前的ChatGPT只能根據2021年以前的資料提供新生成的結果更準確、更有針對性。

多年來微軟與Google在搜索引擎的競賽，正因為新版Bing的破壞性創新威脅到Google的江湖地位，儘管Google加緊優化旗下AI聊天機器人Bard，不可否認的是，這只是微軟的起手式，微軟Office才是王牌。

*打造AI時代的基礎平台

全球使用微軟Office的人口高達20%、12億人，其中6千萬月活躍Office 365商業用戶，雖然微軟還沒有具體透露Office會如何整合ChatGPT，但可以肯定的是，未來我們能借助AI輕鬆完成以前需要花好幾倍時間進行的工作，例如沒有學過財務分析的投資小白下指令讓Excel根據一份公司財報建立新表格，不會打字，也不熟悉Outlook操作的高齡董事長們，只需要動口命令Outlook就可以寫一封邀請函電郵，並發送到群組裡，更不用說讓Word自動寫一篇2200字的產業研究報告。

相信微軟整合ChatGPT的新版Office，一定會影響全世界白領階級的工作方式，但是微軟的野心不止於此，微軟CEO納德拉曾表示：「微軟的每一款產品都將擁有一些類似的AI能力，徹底實現世代交替。」微軟希望為客戶訂製聊天機器人，以此打造AI時代的基礎平台，類似PC時代的Windows或智慧型手機時代的Android。

*未來 會用AI的人取代不用AI的人

三月六日，微軟宣布已經將ChatGPT功能整合到了旗下商業智能和應用程式開發工具Power Platform，如Power Virtual Agent、AI Builder和Dynamic 365等。Power Virtual Agent是一款供企業創建聊天機器人的工具，用戶在創建AI聊天機器人時無需任何程式代碼，只需要根據整個工作流程進行滑鼠拖曳操作，即可完成聊天機器人的部署。整合ChatGPT後的AI Builder，可以讓企業在自動化工作流程時使用生成式AI。

Dynamic 365是一個商務管理平台，包含了CRM和ERP等多種應用，整合ChatGPT後，推出一種名為Copilot的新功能，可以協助回答用戶問題，根據ChatGPT技術生成流暢且自然的文本，適應不同的場景和語境，協同Teams自動創建會議紀錄。專用於銷售流程的新版微軟Viva，可以根據客戶的身分自動生成不同的郵件。可預見的未來不是AI取代人類，而是會用AI的人取代不用AI的人。

*軟體業變革 將類比雲計算

雲計算的出現重塑了許多軟體公司的商業模式，即通過軟體開發、測試與實施、交付、收費方式變化，催生商業模式與業務邏輯升級，進而引發投資市場對於整個應用軟體產業(SaaS、PaaS與IaaS)的價值重估。

例如軟體即服務(Software-as-a-Service, SaaS)，代表性公司有：Salesforce、Microsoft Office 365、Zoom、Dropbox、Slack等。平台即服務(Platform-as-a-Service, PaaS)，代表性公司為：Amazon Web Services(AWS)、Microsoft Azure、Google Cloud Platform、Heroku、Red Hat OpenShift等。基礎架構即服務(Infrastructure-as-a-Service, IaaS)的代表性公司是：AWS、Azure、Google Cloud Platform、IBM Cloud、DigitalOcean等。

隨著AI的發展，對於軟體業的變革將類比雲計算，好比Salesforce等新興SaaS廠商把握雲計算新趨勢，彎道超車SAP等老牌軟體廠商。而Oracle、微軟等傳統軟體廠商的雲轉型成效也直接影響其市場影響力趨勢演變。可預見未來AIGC(AI Generated Content，生成式人工智慧)同樣可能為軟體業帶來新一輪的價值重估。

目前已有一批AIGC相關獨角獸正快速發展，在未來的AI融合應用時代，原生於AI的新興軟體廠商的出現及傳統軟體廠商AI轉型效果都可能給現有的競爭格局帶來改變。對台灣股市來說，以往穩定獲利的軟體族群屬於冷門族群，因為台灣的科技業發展重視硬體勝過軟體。

零庫存 加上籌碼、軋空與新應用優勢

對股民來說，科技股的選股法則向來崇尚「吃硬不吃軟」，但正值半導體去庫存階段，零庫存的軟體族群搭上ChatGPT應用快速普及的趨勢，籌碼、軋空與新應用將是軟體族群投資價值重估的優勢。

目前ChatGPT的主要應用為線上會議助手、搜索引擎的補充、智慧生活場景等，3月2日OpenAI宣布公開ChatGPT模型API─GPT-3.5-turbo。GPT-3.5-turbo定價為每1000tokens(大概對應750個單詞)收取0.002美元，比目前的GPT3.5模型便宜90%，成本降低，聊起天來更沒有壓力，從而加速ChatGPT打開商業應用市場。預期ChatGPT 3.5-turbo的商業化機會落在辦公、教育、遊戲等應用。從股東報酬率(ROE)的角度，過去12年平均ROE達到20%以上的有：實威、一零四，超過15%以上的有三竹、中菲、大塚。

本文作者：洪寶山

(本文摘自《理財周刊1176期》)