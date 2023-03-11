上班往雙星 住要住萬華 萬華潛力覺醒 價值首選【安家秀】

雙子星大樓正式動工，預計力拼2027年完工，結合周邊六鐵共構、台鐵E1、E2、中華郵政雙塔等公辦都更案，與諸多Ａ級摩天商辦蓄勢待發，整體上看千億產值，不僅將翻轉未來西區門戶市容，也將帶動鄰近的「萬華區」潛力覺醒，價值翻身，萬華將成為整個北市城市再生計畫，最耀眼的一顆明珠！安家企業機構預售案【安家秀】以放眼雙子星特區至萬華，稀有罕見的河景首排、澳日台國際團隊、鋼骨制震地標，成為受惠國門商圈發酵，極力看好的亮眼指標。

西區千億門戶計畫 萬華躍升新興核心

雙子星大樓正式動工，結合周邊六鐵共構、台鐵E1、E2、中華郵政雙塔等公辦都更案，與諸多Ａ級摩天商辦蓄勢待發。(圖:台北市府捷運工程局)

隨挹注606億台北雙子星大樓（C1、D1）「西區門戶計畫」掀起北市軸心，由東轉西的城市效應影響下，備受矚目斥資300多億的台鐵E1、E2也緊鑼密鼓招標完成。加上中華郵政雙塔、台北舊議會等多起公辦都更案，與民間極力推動的摩天商辦、國際商旅等，開發進度有目共睹，總計千億豐沛資金，不只受惠西區成為商辦聚落，隨萬華繁密如織的商業大樓加速都更、與多起危老都更的加速改建下，預料不久後的萬華，充滿現代感的住宅意象，將如雨後春筍般遍地林立，未來價值絕對可以期待。

50起都更案開發能量 萬華未來不容小覷

「過往整個西區發展，大同區優先受惠，萬華區發酵較慢，但更具潛力。」【安家秀】現場專案楊英傑指出，雙子星興建與萬華老城改造效果的雙管齊下，萬華區前景，市場普遍看好。加上疫情解封復甦西門商圈，吸引大量商家也順勢將目光探向萬華。尤其近2年調查發現，整個大萬華區已累計超過50起都更案，光是以【安家秀】作為中軸，未來區域內預推個案就多達30幾起，從推案量觀看房價後勢，潛力相當可觀。萬華絕對是可以期待的價值潛力區。

2022年11月11日舉辦「台北雙星 星耀門戶新建典禮」，前台北市長柯文哲與現場逾百位貴賓共襄盛舉。(圖:台北市府捷運工程局)

河景首排鋼骨制震 萬華稀有國際地標

「安家企業機構」長期深耕萬華，看準大萬華近兩年多達約50起都更案，如火如荼插旗佈局的開發能量，再趁勝出擊，推出國際團隊打造的【安家秀】。以主打景觀條件，擁有令人嚮往的河景首排、角地優勢，搭配日系結構雙強「織本構造顧問」、「住友集團制震壁」SC鋼骨制震精工，以及西區罕見大手筆，禮聘「奧運場館北京國家游泳中心-水立方」澳洲國寶建築大師Mark Butler操刀，將萬華富貴百年的閩南拱門文化，巧妙融入媲美「法國凱旋門」及「巴黎聖母院」等貴族拱門印記，打造出中西方都認可的美學建築。讓【安家秀】一推出便奠定鮮明的國際印象、秀出翻新萬華的地標誠意，也為街廓生活，立下前瞻性的價值創生。

市心房價親民高CP 置產自住潛力雙贏

全案以基地面積368坪，地上23樓／地下5樓擘劃，打造24-46坪2至3房，室內挑高3米6宜居尺度。6樓以上即擁壯闊視野、河岸景觀，為渴望入主台北市，並嚮往河景首排景觀，帶來高CP值。加上交通便捷完善，出門即擁「環河快速道路」串連市民高架只要5分鐘；散步即達「西門商圈」；距離「捷運龍山寺站」也僅700公尺，漫步10分鐘即可快速銜接國門六鐵共構、速達國際機場等利多優勢，磁吸台商、首購、換屋族群，趁目前萬華房價仍在北市最親民的階段，提早卡位，造就【安家秀】成為不分置產自住，皆受寵的雙贏指標。顯現萬華潛能，不容小覷，萬華真的醒了！正以北市行情急速看好的新興核心，翻身房市價值。

上班往雙星 住要住萬華 【安家秀】讓您輕鬆起家

全案以基地面積368坪，地上23樓／地下5樓擘劃，打造24-46坪2至3房，室內挑高3米6宜居尺度。(圖: 安家企業機構提供)

【安家秀】以完美順接「雙子星特區」地氣、又在萬華這塊城市最亮眼的「都市更新大本營」裡佔盡首發優勢，「上班往雙星，住要住萬華」勢必將成選宅潮流，而「家選安家秀」就是您的最佳攻略！讓入主西城門戶計畫，您就是比別人輕鬆起家！

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