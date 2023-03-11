實際搜尋「孟買春秋」，已呈「目前無法查看此內容」。（圖 / 擷取自臉書）

在繼「盾牌牙醫史書華」後，同樣被視作綠營側翼的粉專「孟買春秋」，昨（10）日也被發現，疑似遭臉書下架。相關消息經轉傳至社群平台PTT後，引起了網友們的熱議，有鄉民大讚「幹的好」，也有人認為，這是身兼民進黨主席的副總統賴清德「想報老鼠冤」。

針對國內近期面臨的嚴重蛋荒，「孟買春秋」日前曾發起活動，號召網友們分享親自拍攝的雞蛋照，稱要讓買不到蛋的人傷心。國民黨立委王鴻薇上月22日發文，整理綠營側翼針對蛋荒的大內宣手法時，「孟買春秋」也在該篇貼文留言，質問王「知道缺蛋，蛋價上漲不只在台灣嗎？妳新聞系畢業不看國際新聞嗎？」「孟買春秋」更嗆聲王鴻薇，指她拿了兩次選舉補助款，還稱蘿蔔糕加蛋成了奢侈，她到底是需要多少錢？

而對於「孟買春秋」疑似被下架，鄉民們笑稱「賴2019初選被英派搞掉，想報老鼠冤想很久了吧」、「FB原來也有正義的一天」、「不管是誰幹的，幹的好」、「哈哈哈！這些造謠分化的側翼粉專也有這一天喔」。

同時，鄉民們狠酸「FB是中共通路人」、「FB又乾淨了許多」、「台派末日開啟的一天」，並直言「這群側翼粉專最好被關一關，整天製造對立」、「被下架剛好而已」、「等民進黨需要的時候，這些粉絲團又會恢復」。